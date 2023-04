ANNONS

MoDo stormar mot final i HockeyAllsvenskans slutspel.

De leder nu med 3-0 i matcher mot Mora efter att Nick Halloran skjutet det avgörande 3-2-målet i sudden death och gjort 2+1 i matchen.

– Jag tänkte bara att varje skott är ett bra skott i övertid – som tur är så överraskade det målvakten lite och gick in, säger Halloran till C More.

MoDo vann de två första matcherna i Örnsköldsvik och kunde ta ett stort steg mot final om de även vann kvällens tredje semifinal.

Bortalaget lyckades då också knipa segern med 3-2 efter förlängning för att ta ledningen med 3-0 i matcher och är nu endast en vinst från finalspel.

Det var MoDo som fick en drömstart på matchen då laget gjorde mål på matchens första skott på mål. Efter en fin passning av Nick Halloran kunde Marcus Vela skjuta in pucken i ett i princip öppet mål för 0-1 redan efter 45 sekunder.

Efter målet var det dock Mora som tog över matchbilden rejält. När hemmalaget också fick chansen i powerplay kom även 1-1 då Kevin Hancock styrde in kvitteringen efter fem minuters spel.

MoDo fortsatte sedan dra på sig utvisningar och Mora hade stort övertag resten av perioden men det blev inga fler mål trots att skotten var 12-5 efter 20 spelade minuter.

– Vi spelar bra även om vi inte fick den starten vi ville. Vi studsade tillbaka och det var viktigt att vi kunde få in ett mål i powerplay, säger Moras Hancock till C More.

MoDo menade att utvisningarna kostade dem momentumet i matchen.

– Vi började ganska bra de första minuterna och fick ett tidigt mål vilket var väldigt skönt. Sedan släppte vi in dem igen genom att dra på oss utvisningar. Vi måste ha bättre disciplin och komma ut bättre i andra, säger Marcus Vela.

18-årige talangen klev fram igen

När den andra perioden började var det återigen Mora som klev ut och var det bättre laget där MoDo inte riktigt gick att känna igen.

Drygt halvvägs in i mittperioden kunde då dalalaget också ta ledningen. Den 18-årige norrmannen Noah Steen höll sig då framme och styrde in 2-1 till Mora. Steen har därmed gjort tre mål på sina fyra första matcher i Moras A-lag och alla tre målen har kommit i slutspelet. Ett i den sjätte och avgörande kvartsfinalen, ett i den första semifinalen och nu kom ett i den tredje semifinalen.

– Det är bara att gå ut och köra. Jag vet vad jag ska göra så det är ganska lugnt, säger Steen och fortsätter:

– Vi gör det bra, vi kommer ner i anfallszon och har bra tryck på dem. Vi måste fortsätta så i tredje perioden också.

Mora behöll ledningen perioden ut och gick in i den tredje perioden i förarsätet.

– Mora gör det bra och gör det svårt för oss. Det är intensivt där ute. Vi är alldeles för långsamma bakifrån. Det är tålamodsprövande när de trycker ner oss så mycket, säger MoDos Erik Jinesjö Karlsson.

MoDo sköt matchen till förlängning

I den tredje perioden vaknade sedan MoDo till liv och såg mycket bättre ut. Det ledde också till en tidig kvittering.

Redan efter fyra minuters spel så kom nämligen 2-2. I samband med en avvaktande utvisning så fick en fristående Nick Halloran pucken och siktade in sig för att skjuta in kvitteringen. Efter att ha passat fram till lagets första mål sköt Halloran alltså själv det andra och var 1+1 i matchen.

Det blev sedan värre för Mora då lagets toppback Olle Strandell klev av med en befarad skadad och återvände inte till spel.

MoDo var det bättre laget i tredje perioden men det blev inga fler mål och för första gången i semifinalserien väntade förlängning mellan de båda lagen.

– Jag är glad att vi kunde komma tillbaka in i matchen. Jag tycker inte att vi har spelat vår bästa hockey så därför är jag glad att det står 2-2. Jag gillar vår chans att avgöra det här, vi behöver bara röra på fötterna och ta oss in på mål, säger Halloran inför förlängningen.

Halloran hjälte i sudden

När den fjärde perioden inleddes var det Mora som kom ut och var hetast på gröten och skapade stort tryck ner mot MoDo-målvakten Kristers Gudlevskis. Det blev dock inga mål för hemmalaget och i stället vände spelet och MoDo skapade långa anfall ner mot Kari Piiroinen.

Till slut gav det också utdelning. Med drygt åtta minuter kvar att spela så kliver Nick Halloran in i offensiv zon och skickar ett skott mot mål som ställer målvakten Piiroinen och går in i mål.

– Det där är ett tufft mål för Mora att släppa in. Det är ur en situation som inte ska föranleda mål. Jag ska inte ta ifrån skottets kvalitet men det är nästan från mittzon. Av Piiroinens reaktion tror jag att han väldigt gärna vill ha tillbaka den, säger C Mores expert Fredrik Söderström.

Halloran blev alltså hjälte med 2+1 samt det avgörande målet för att se till att MoDo vinner med 3-2 och tar ledningen med 3-0 i matcher.

– Jag tänkte bara att varje skott är ett bra skott i övertid. Jag missade ett skott tidigare så jag tänkte bara att jag skulle fortsätta skjuta. Som tur är så överraskade det målvakten lite och gick in, säger Halloran om avgörandet till C More.

På fredag möts lagen igen i Dalarna och MoDo har då chansen att säkra finalplatsen vid seger.

Mora – MoDo 2–3 OT (1-1,1-0,0-1,0-1)

Mora: Kevin Hancock, Noah Steen.

MoDo: Marcus Vela, Nick Halloran.

MoDo leder serien med 3-0 i matcher.

