I förra matchen klev Carl Lindbom av skadad och Matthew Galajda har i stället fått hoppa in och vakta kassen.

Då blev Galajda stor hjälte för Djurgården i kvällens match då han räddade 33 av 34 skott när DIF kvitterar semifinalen.

Björklöven hade skaffat sig en ledning i den heta semifinalserien mot Djurgården efter att ha vunnit med 3-2 i söndags.

Under tisdagskvällen så kvitterades semifinalen eftersom Djurgården vann med 4-1 för att se till att det nu är likaläge inför att serien vänder ner till Stockholm.

Precis när matchen började så satte Björklöven gasen i botten och skapade stort tryck ner mot Djurgårdsmålet. “Löven” kom i anfall efter anfall och sköt 18 skott på mål på de 14 första minuterna – men Matthew Galajda, som fått ansvaret mellan stolparna efter Carl Lindboms skada, klev in och höll tätt.

Ställningen var då fortsatt 0-0 eftersom Galajda hade stängt igen. Då kom Djurgården i ett sällsynt anfall och tog ledningen. Veteranen Nicklas Danielsson släppte pucken till junioren Liam Öhgren som sköt in sitt femte mål för slutspelet.

– Jag tycker inte alls vi spelar bra. Framför allt starten, vi kommer ut alldeles för svagt. De har bra fart så vi blir helt överkörda men precis som förra matchen så växer vi in i det och steppar upp i slutet, säger Öhgren till C More.

Björklövens ineffektivitet kostade alltså under de första 20 minuterna.

– De första 14 minuterna är jag utomordentligt glad med prestationen men sedan har vi ett trassligt powerplay och får lida i efterdyningarna där. Annars spelade vi bra, säger Björklövens tränare Viktor Stråhle.

Liam Öhgren ger Djurgården ledningen 🚨💥 pic.twitter.com/J92nk6m3Wv — C More Hockey (@cmorehockey) April 4, 2023

Backen pangade in 0-2: “Chockad själv”

Målet gav Djurgården väldigt mycket energi och de tog över i slutet av första perioden samt början av den andra.

Redan efter 79 sekunders spel i mittperioden kom då även 0-2. Edvin Hammarlund drämde på ett direktskott och fick en drömträff. Backen skickade iväg ett stenhårt skott som gick rakt upp i krysset bakom Joona Voutilainen.

– Jag blev lite chockad själv men det var kul att den gick in. Det kändes nästan som att den skulle gå i plexit men det gjorde den inte, då var det bara att fira. Jag har inte gjort så många mål så det där var säsongens skott, säger Hammarlund efteråt.

Djurgården pressade då på och Björklöven sköt inte ett enda skott på mål under nästan 15 minuters tid i slutet av första perioden och början av andra. Men hockey är inte alltid logisk.

I boxplay vände “Löven” på spelet och reducerade också eftersom Joel Mustonen sköt ett skott som ställde Matthew Galajda för 1-2. Efter målet svängde momentumet igen och Björklöven tog över matchbilden igen. Det blev däremot inga fler mål utan 1-2 stod sig.

– Dålig start av oss här i andra. Vi har svårt att bryta ett negativt mönster. Sedan får vi in en puck och då blir det mycket bättre. Då blir det nästan tvärtom, de hamnar på hälarna och vi pressar. Det var upp och ner, vi började väldigt dåligt men bra avslutning på perioden, säger Mustonen.

Galajda stor hjälte

Det blev därefter en jämn tredje period men en hel del utvisningar och chanser åt båda håll.

Till slut var det däremot Djurgården som skulle dra det längsta strået. Med fyra och en halv minut kvar att spela så kunde bortalaget nämligen sätta 1-3 efter ett mål av Lukas Vejdemo.

Efter det tog Björklöven ut målvakten i hopp om att kunna få in en reducering och hålla liv vid matchen. Det ville sig dock inte bättre än att DIF kunde punktera matchen helt och hållet när Liam Öhgren slog in sitt andra mål i matchen för 1-4.

Djurgården höll alltså undan och vinner den andra matchen för att kvittera serien. Stor hjälte blev inhoppande målvakten Matthew Galajda som räddade 33 av 34 skott för att se till att DIF vinner matchen.

Nu vänder serien ner till Stockholm där lagen möts för tredje semifinalen på torsdag.

Björklöven – Djurgården 1–4 (0-1,1-1,0-2)

Björklöven: Joel Mustonen.

Djurgården: Liam Öhgren 2, Edvin Hammarlund, Lukas Vejdemo.

1-1 i matcher.

