ANNONS

Efter åtta slutspelsmatcher utan poäng klev Mathias Bromé fram i 3–2-segern.

Örebrostjärnan blev stor övertidshjälte på övertiden mot Skellefteå.

– Jag har haft en tuff start, men jag vet att om jag jobbar hårt så kommer det komma, säger han till C More.

– Just nu ser det inte ut som att vi ska vända på det, sade Skellefteåtränaren Robert Ohlsson inför den tredje perioden av kvällens möte i Örebro.

Men strax därefter kom bortalagets lyft. Trots den tunga starten där grundseriens målfarliga lag hade problem med att skapa, hade man plötsligt hämtat upp 0–2 till 2–2 och skickat matchen till förlängning.

Väl där var däremot Örebro starkast. Efter endast tre minuters spel skickade Mathias Bromé in det avgörande 3–2-målet och fick fira för första gången i SM-slutspelet.

– Det är otroligt skönt. Det är tungt att släppa in två där i tredje, men jag tycker att vi samlar kraft, är starka och avgör. Otroligt jävla skönt var det, säger Bromé till C More och fortsätter:

– Jag har haft en tuff start, men jag vet att om jag jobbar hårt så kommer det komma. Det visar sig idag, att man får kliva in och göra sista baljan, det är något jag har drömt om.

“Det påverkar hela hans spel”

Till en början i mötet var det mycket Örebro.

Första mötets succékedja, ungtupparna Linus Öberg, Milton Oscarson och Leo Carlsson, som låg bakom det mesta i 5–2-segern mot Skellefteå tog med sig formen in i kvällens möte.

Skellefteå hade inledningsvis mycket puck, men de farligaste chanserna skapades av Örebro.

– Örebro har Skellefteå vid repen nu. De är i gungning, säger C More-experten Petter Rönnqvist strax innan 1–0 även kommer för hemmalaget.

Men trots det fina spelet menade Rönnqvist att spelet inte riktigt stämde för Bromé, som sedan kom att bli avgörande i mötet.

– Det påverkar hela hans spel också tycker jag. Han har inte det där självförtroendet, säger han i sändningen.

20-åringen klev fram igen: “Kul med slutspel”

Just Örebros succékedja hade utökat ledningen till 2–0 i den första perioden och hyllades stort.

– Vi berömde ungtupparna i det första mötet. Skellefteå är skärrade vid det här läget och sen äter Örebro upp dem. De tre, vad bra de är tillsammans, säger Rönnqvist.

Målskytten var Milton Oscarson som senast stod han för två framspelningar. Hur den fina slutspelsformen kommit visste han inte själv.

– Jag vet inte riktigt själv. Jag vet inte om jag var på den första, säger han till C More och fortsätter:

– Jag har försökt göra samma sak hela säsongen. Det är kul med slutspel, jag gillar ju det fysiska spelet, det kanske är det. Jag vet inte riktigt vad som är skillnaden, men det är skönt i alla fall.

“Örebro är bättre - inget snack”

Efter den tuffa första perioden kom Skellefteå inte in i matchen i den andra heller. Den slutade utan mål och det var därmed fortsatt 2–0 på tavlan.

– Örebro är bättre. De är snabbare, starkare. Det är inget snack, säger experten Johan Tornberg i studion.

– Både första och andra är riktigt bra. Vi får fast dem mycket och skapar mycket därifrån. Vi vet att de har haft lite problem mot fysiskt motstånd, det är väl det vi vill utnyttja. Det är en av våra styrkor också, fyller Örebros Filip Berglund sedan i med sin intervju.

Det såg ut som en rejäl uppförsbacke för Skellefteå. Laget som under grundserien var ett av SHL:s målfarligaste hade endast hittat tolv skott på två perioder. Det såg inte heller ut att bli så mycket bättre.

– Det är häpnadsväckande att ligans bästa offensiva lag endast mäktar med så få skott, säger C Mores expert Staffan Kronwall.

– Just nu ser det inte ut som att vi ska vända på det, säger även Skellefteåtränaren Robert Ohlsson.

Men trots tränarens kommentar kom just ett lyft. Tom Kühnhackl och Jonathan Johnson hittade varsitt mål och plötsligt var det 2–2 och bortalaget med trycket.

Till slut räckte det däremot inte till en seger.

Örebro har nu 2–0 i matcher i semifinalserien.

TV: Han har varit SM-slutspelets bästa spelare