Andra mötet mellan Frölunda och Växjö blev grinigt tidigt.

Speciellt efter en viss situation där Christian Folin tryckte dit Robert Rosén.

– Det är bara röta att domarna inte tar den där, säger Wikegård i C Mores sändning.

Växjös fyra mål i tredje perioden avgjorde sist i första mötet. Inför kvällens retur menade Frölundatränaren, Roger Rönnberg att det viktigt att de skulle spela mer fysiskt.

– Vi behöver spela mer fysiskt. Jag vill se att det smäller i sargerna, att vi spelare hårt och får upp farten.

Det blev en stark start från Frölunda som under den första delen av första perioden hade ordentligt tryck mot Emil Larmi när man gjorde precis det. Utöver ett skott i stolpen från Filip Johansson kom man ut med fysiskt spel med Joel Lundqvist i spetsen.

– Det gäller att ligga på rätt sida gränsen Disciplinen är viktig. Det gäller att hitta rätt nivå. Jag vill in i köttet på dem. Det är på rätt väg, säger Joel Lundqvist till C More efter första perioden.

Spelet gav en hel del energi, men även två utvisningar på kort tid. Och det kunde ha blivit mer.

“Hundra procent medvetet”

En situation i första perioden där Christian Folin misstänkt krockat ihop med Robert Rosén gjorde mötet ännu grinigare och i studion efter första 20 fick det även C Mores Niklas Wikegård att bli irriterad.

– Jag blir lite förbannad när jag ser det. Hundra procent medvetet. Det är blåst för längesen. Det är bara röta att domarna inte tar den där. Han vet själv där Folin, att det där var inte bra, säger Wikegård i studion.

Folin hade efter domarens signal smugit sig upp bakom Rosén och smällde till från “blindside”. Situationen resulterade inte i någon utvisning.

På resultattavlan var det 1–0 till Växjö efter ett fint avslut av Dan Sexton.

– Det är kul Vi vill bara se till att matchen hålls under kontroll och att det inte blir något dumt från vårt håll, säger Sexton till C More.

Matchen pågår.