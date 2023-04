“Börje blev och var en viktig mentor för mig”

ANNONS

Precis som för många andra betydde Börje Salming mycket för Mats Sundin och hans karriär.

Nu berättar han om sin relation till Börje och det nya uppdraget som ambassadör för Börje Salmings ALS-stiftelse.

– Hans storhet låg i att han var en fantastiskt bra person för alla runtomkring honom.

Nicklas Lidström, Rolf ”Råttan” Edberg, Ingemar Stenmark och Micael Bydén jobbar på olika sätt som inom Börje Salmings ALS-stiftelse. Så gör sedan en tid tillbaka även en annan av svensk ishockeys största genom alla tider, Mats Sundin, som spelat inte mindre än 13 säsonger för Toronto Maple Leafs. Alltså samma organisation där Salming var älskad under och efter sina 16 säsonger där.



– Första gången jag träffade Börje? Det var en tuff fråga så här direkt, säger Mats Sundin med ett leende då hockeysverige.se träffar honom för en intervju om Börje Salming och ALS-stiftelsen.

– Jag tror att det måste varit inför Canada Cup 1991. Då hade vi träningsläger här i Sverige under augusti. Turneringen gick på den tiden i september. Vi var i Värmland, Sunne. Börje var 40 år då samtidigt var jag helt grön.

– Jag hade varit med och vunnit VM-guld på våren och Canada Cup spelades på hösten. Jag hade en otrolig respekt för honom. En sak som sitter kvar är från det vi skulle ut och springa. Vi bytte om och hela laget skulle ut och jogga en sväng. Det varmt och jag minns att Börje bara hade shorts på sig och man såg hur vältränad han var. Dessutom hans ärrade ansikte till det.

Nicklas Lidström, Ingemar Stenmark och Rolf ”Råttan” Edberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur var Börje mot er unga spelare?

– Hans storhet låg i att han var en fantastiskt bra person för alla runtomkring honom. Trots att han var en superstjärna i Toronto, Kanada och hela Nordamerika med NHL så var han som vem som helst vid sidan av isen.

– Börje värderade alla runt laget lika oavsett om man var 20-årig rookie, materialförvaltare eller tränare. En varm människa.



Vad tror du han betytt för svensk hockey och kanske främst din generation med Nicklas Lidström, Peter Forsberg, Daniel Alfredsson, Mikael Renberg med flera?

– Det var ändå några som hade åkte till NHL innan Börje och generationen med Anders Hedberg och ”Lill-Pröjsarn” (Ulf Nilsson) åkte över.

– Börje var viktig eftersom han fick sitt genombrott under den här tiden då det var som absolut råast i NHL. NHL, vilket inte alla här hemma vet, var då väldigt konservativ liga. Synen på européer och det här hotet ”nu kommer européerna och ska ta våra jobb”.

– Tränare, spelare och ledare i NHL, men även fans, var väldigt skeptiska till européer. Speciellt då svenskar ”chicken swedes”. Jag tror att det hänger ihop med andra världskriget. I Kanada var det andra generationens Irländare och så vidare som kom ihåg att Sverige inte riktigt tog del i kriget och inte heller riktigt sida.

– Sådana saker spelade faktiskt in i det här då han kom dit. Därför var Börje otroligt viktig med det här hjärtat han spelade med som jag tror var ett uppvaknande för nordamerikanska ledare, fans och spelare.

– Han vann en så otrolig respekt med att han inte bara var duktig på skridskor och en skicklig ishockeyspelare utan han spelade också ett otroligt uppoffrande spel på isen, vilket han vann många hjärta med.

“Börje blev och var en viktig mentor för mig”

– Det är svårt för svenskar, speciellt om man inte har en relation till ishockeyn, att föreställa sig vad Toronto Maple Leafs betyder för hela NHL och fortfarande idag gör.– Ska jag sammanfattade det så är det som Barcelona i fotboll, Manchester United eller någon av dom här riktigt stora klubbarna. Det är den bästa parallellen man kan dra med hur stora Toronto Maple Leafs är i NHL och hela Nordamerika. Här är alltså Börje en av dom största.– Toronto är ett av ”original six”, ett av lagen som helt enkelt var med och startade NHL. Då var det bara sex lag i NHL. Varför Toronto fick en sådan genomslagskraft i Kanada, men också hela Nordamerika, är att CBC, som är Kanadas motsvarighet till SVT…– Det var två lag från Kanada, Montréal från fransktalande delen och Toronto som representerade den anglosaxiska Kanada.– Det här gjorde att bodde man i exempelvis Edmonton, Vancouver eller Winnipeg hejade man på Toronto. Man fick med sig nästan hela landet och blev hela landets lag. Sedan hade du fransktalande Kanada och, vilket alla som var insatta visste, där hejade man på Montréal.

Vad betydde Börje Salming för dig personligen?

– Jag hade inte så mycket tidig kontakt med Börje eftersom jag åkte över som 19-åring till Quebec. Första kontakten var, som sagt var, med landslaget. Självklart hade jag koll på Börje och hans karriär innan jag lärde känna honom.

– Innan jag skrev på för Toronto 1994 var jag av en tillfällighet på Börje Salmings hockeyskola. Jag hade fått frågan av Börje om jag ville vara med där. I samband med det, när jag var uppe och fiskade, blev den här trejden klar, att jag efter fyra år i Quebec hamnade i Toronto Maple Leafs.

– Det var bra för mig eftersom vi direkt då fick en relation samtidigt som han varit under många år i Toronto. Jag har rötterna från Tornedalen och varit mycket där uppe och fiskat, senaste tiden även jagat. Tack vare Börje Salming har jag under 27 år varit i samma sameby och fiskat.

– Det började med att jag frågade Börje ”Jag skulle vilja åka och fiska i fjällen och har alltid gillat flugfiske, öring, röding…” ”Jag kan nog hjälpa till med det”. Då fick jag kontakt P-O Svonni och vi är fortfarande goda vänner.

Börje Salming i Toronto. Foto: Arkiv.

Börje Salming och Mats Sundin fortsatte att ha en bra kontakt med varandra.

– Jag var uppe några somrar på Börjes hockeyskola. När jag sedan fick en fråga om jag ville vara lagkapten i Toronto var det naturligt att fråga Börje om vad han tyckte.

– Börje svarade direkt ”Det måste du tacka ja till”. Han berättade också att han själv också hade fått den frågan och ångrade sig att han inte tackade ja. Han ville inte ha det här mediaansvaret som han visste att lagkamrater innan honom, bland annat Darryl Sittler, hade haft.

– Beslutet blev väldigt enkelt för mig och jag tackade ja direkt. Man kan säga att Börje blev och var en viktig mentor för mig i Toronto.

“Var det någon som förtjänade den här hyllningen så var det Börje”

Under sensommaren 2022 berättade Börje Salming att han drabbats av ALS. Något som tog hårt på Mats Sundin.

– Det var en chock. Det här var på sommaren och vi var på landet ute i Roslagen. Min fru sa att det var något från TT som ringde och ville att jag skulle lämna en kommentar.

– ALS är kanske den värsta sjukdomen man kan drabbas av så det var, som sagt var, en stor chock. I samband med beskedet var det många tankar på Börje och hans familj.



Vad visste du då om ALS som sjukdom?

– Jag visste så pass mycket att det inte finns något botemedel mot den. Utöver det hade jag inte så mycket mer koll än att det finns olika aggressiva varianter av den, men jag förstod att det här inte var något bra.

Mats Sundin. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– För mig var det otroligt tungt. Jag hade pratat lite med Börjes fru (Pia) innan vi åkte över till Kanada. Hon sa ”– Det var en tung helg. Samtidigt kändes det otroligt skönt att få vara med där. Att få vara med Börje och se alla fantastiska hyllningar från Toronto-fansen och det som Hockey hall of fame arrangerade för Börje under helgen. Toronto Maple Leafs gjorde även dom ett fantastiskt jobb för Börje och hans familj.

Vad tror du hyllningen i Toronto betydde för Börje?

– Ja hoppas verkligen, för Börje och hans familj, att han tog det till sitt hjärta. Det kändes som att han gjorde så. Var det någon som förtjänade den här hyllningen så var det Börje med tanke på att han var en sådan person som aldrig ville sätta sig själv i fokus utan alltid satte laget och familjen främst.

– Jag tror också det var därför att folk slöt upp på det sättet man gjorde, Hall of fame, Toronto Maple Leafs och alla fansen där. Alla visste vad Börje var för typ av person.



Stig Salming har berättat att Börje kände en stolthet att få komma ”hem” och ta emot den här fantastiska hyllningen, är det även din känsla?

– Ja, verkligen. Har man varit där och representerat Toronto Maple Leafs… Den uppslutning som var från hela staden…

– I veckan träffade jag en kvinna från Toronto under ett möte som jag hade. Då fick jag en koppling tillbaka och insåg vad Toronto Maple Leafs och alla spelare som representerat klubben genom åren betyder för stan och fansen. Det är så mycket större än bara ishockey. Toronto Maple Leafs är en institution i Kanada.

Fått rollen som ambassadör: “Inget svårt beslut”

Den 24:e november 2002 kom beskedet att en av svensk ishockeys största spelare genom alla tider, Börje Salming, hade gått ur tiden.

– Jag tror att det var en ännu större chock. Allt gick så fruktansvärt fort från det att Börje fick en diagnos till att han var borta. Jag var otroligt chockerad och då framför allt över att han försvann så fort.

– Samtidigt, när jag träffade honom sista gången såg jag att det var en fruktansvärd aggressivitet i sjukdomen som gjorde att det gick så fort.

”En kväll för Börje” arrangeras på Berns

– Det var inget svårt beslut. Har man haft en sådan mentor som jag haft och betytt mycket för min generation i NHL och alla generationerna som kommer efter oss har, så har vi mycket att tacka honom och hela hans generation för.– Just det här med Toronto, vad han uppnådde med hela sin karriär, så blir det personifierat med den typ av människa han var. Det är vad jag vill hedra och, som sagt var, inget svårt beslut att jag vara med och hjälpa till.– Problemet med ALS, vilket gäller alla sjukdomar, är forskningen, att ju flera människor som drabbas av en sjukdom så är den bra för forskningen av just den sjukdomen. Dit går då forskningspengarna.– ALS är en sjukdom som drabbar 250 svenskar om året. Då är det svårt att få en rejäl finansiering till den typen av forskning för att utveckla mediciner, botemedel och hjälp i framtiden.– Det gäller att förstå händelseförloppet i det här forskandet. Det tar lång, lång tid och kostar mycket, mycket pengar. Då vore det fantastiskt om vi kunde samla in mycket pengar till forskningen kring just ALS.– Eventet vi hade i Gävle var fantastiskt bra. Brynäs gjorde det fantastiskt bra. TV4 ställde upp hela helgen… Det samlades in otroligt mycket pengar till Börjes stiftelse då. Jag hoppas att det fortsätter så för det krävs mycket, mycket, mycket pengar, tyvärr, om man ska få till något resultat. Jag hoppas att stiftelsen och vi alla kan bidra till det.

Den 26 april på Berns arrangeras ”En kväll för Börje” av Börje Salming ALS-stiftelse. Syftet är att hylla en stor hockeyspelare och människa och samtidigt förmedla vad som händer inom ALS-forskning och vad stiftelsen bidrar med. Utöver ett stort antal välkända personer inom hockey och näringsliv kommer Helen Sjöholm och Tommy Körberg att uppträda.

– I slutändan handlar det om att ge upplysning om en sjukdom. Jag hoppas att galan kommer symbolisera hur Börje var som person, varför han ville starta den här stiftelsen och hjälpa till att belysa den här fruktansvärda sjukdomen. Och i förlängningen hitta ett sätt att bota den.



Hur ser du på din roll i Börje Salmings ALS-stiftelse?

– Det får vi se i framtiden, men jag kommer försöka ställa upp så mycket jag kan. När dom som sitter i styrelsen, kul att Nicklas Lidström sitter där, tror att dom kan ha användning av mig så kommer jag ställa upp, avslutar Mats Sundin.

