Senast ställde bröderna upp för första gången upp tillsammans i en SM-slutspelsmatch.

Idag klev både Noah och Filip Hasa fram och visade vägen för Frölunda - till en 4–2-seger.

– Oj, oj, vilken framspelning från Hasa. Hur kylig är han inte, Hasa?, sa Sanny Lindström i C More.

Efter att Roger Rönnberg tryck på att laget skulle spela mer fysiskt blev det en grinig och fysisk start på dagens möte mellan Frölunda och Växjö.

Flera hårda smällar delades ut och en viss smäll av Christian Folin efter domarens signal fick extra uppmärksamhet.

– Det gäller att ligga på rätt sida gränsen Disciplinen är viktig. Det gäller att hitta rätt nivå. Jag vill in i köttet på dem. Det är på rätt väg, säger Joel Lundqvist till C More efter första perioden.

Trots detta fysiska spel, med Lundqvist i spetsen, var det däremot inte förrän i den andra perioden som Göteborgslaget fick utdelning.

Till slut blev det en 4–2-seger efter att båda bröderna Noah Hasa och Filip Hasa, stått för poäng.

– Vi tar över i andra, lite tufft att vi släpper in sent, men vi fortsätter, säger Loui Eriksson och fortsätter med att berömma sina unga kedjekamrater Noah Hasa och Isac Born:

– De kämpar på bra. De är bra skridskoåkare och kan ta för sig. Jag gillar vad jag såg av dem idag. Riktigt bra.



Vände med dubbla delikatesser: "Tutar och kör med oss"

När Frölunda väl fick utdelning i den andra perioden var det inte det tuffa fysiska spelet som blev avgörande, utan två delikatesser.

Den första kom från 20-årige Noah Hasa som gjorde sin första slutspelsmatch senast. Forwarden fick pucken till sig framför mål och spelade iskallt tillbaka till Loui Eriksson och 1–1 i matchen.

– Oj, oj, vilken framspelning från Hasa. Hur kylig är han inte Hasa?, säger Sanny Lindström i C More.

Den andra kom från just Christian Folin som från egen zon hittade en öppning för en flippas till Ryan Lasch vid offensiv blålinje. På säkert vis smällde Lasch in därefter in ledningsmålet.

Växjö var hårt tillbakapressade i den andra perioden, men hittade trots detta ett sätt att kvittera - med nio sekunder kvar.

– Det är väl Frölunda som tutar och kör med oss. Vi får mest spela i egen zon tyvärr. Vi blir lite omständiga, håller kanske i den lite för länge. Sen får vi ett 2–2-mål nu på slutet och får lite energi. Det är ändå en bra utgångsposition, men vi behöver flytta upp spelet lite mer i anfallszon, säger Robert Rosén till C More.

Trots Roséns ord var det däremot fortsatt Frölunda som hade taktpinnen. Och inte minst efter att man i mitten av perioden fått chansen i powerplay och nätat i spelformen.

Nästa poäng från en Hasa blev avgörande

Målet? Jo det stod nästa Hasa för. Joel Lundqvist åkte i och ställde sig framför mål och Filip Hasa dundrade på från distans. Plötsligt hade Frölunda återigen en ledning på hemmaisen.

En sista press behövdes från Växjö för att kvittera, men istället hittade Frölunda även 4–2. Linus Nässén plockade skickligt ner pucken med handen i slottet och sköt in den i nätet med dryga tre minuter kvar att spela.

Växjö gjorde en sista “push", men kunde inte reducera. Frölunda säkrade n 4–2-seger och har därmed även kvitterat semifinalmötet.

– Det är tungt såklart. Vi har en bra förstaperiod, men vi måste ta betalt där, säger Växjös Joel Persson till C More.

