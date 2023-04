Emil Heineman gör sitt för att visa Montréal Canadiens att han är med och tampas om en plats i NHL nästa säsong. 21-åringen från Leksand har nu gjort fem mål på sina fem första matcher.

Efter att Leksands säsong tog slut i åttondelsfinalen åkte Emil Heineman över till Nordamerika för spel med Laval Rocket i AHL.

Där har det blivit en omedelbar succé.

I nattens match mot Rockford Icehogs gjorde svensken sitt femte mål – i sin femte match. Det var i den andra perioden som snajpern kom loss och styrde in 1-0 bakom landsmannen Arvid Söderblom som stod i mål för Rockford.

