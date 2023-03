ANNONS

Det har ryktats om det en tid och nu är det klart: Juuso Riikola är klar för schweiziska SCL Tigers.

Det blev bara en säsong i svensk hockey förJuuso Riikola. I alla fall för den här gången. Det har sedan en tid stått klart att det inte blir någon fortsättning i Oskarshamn, och nu är backens nya klubb bekräftad.

Det blir, precis som schweiziska rykten gjort gällande, spel i SCL Tigers från Langnau. Klubben har bekräftat att man skrivit ett ettårskontrakt med 29-åringen. Laget slutade den gångna säsongen näst sist i den schweiziska ligan, men klarade sig kvar via kvalspel.

Juuso Riikola spelade i snitt runt 19 minuter per match under säsongen och var med det en av backarna som spelade mest i laget. Under säsongen har blev det 19 poäng på 42 matcher. Backen kom inför säsongen från Pittsburgh Penguins organisation. Där spelade 80 NHL-matcher fördelat på fyra säsonger.

