Filip Chytil har klivit fram för New York Rangers den här säsongen.

Nu skriver han ett nytt fyraårskontrakt värt drygt 4,4 miljoner dollar per säsong med klubben.

New York Rangers fortsätter att satsa på sina kärnspelare och erbjuda längre kontrakt.

Näst på tur är tjeckiske forwarden Filip Chytil som skriver på ett nytt fyraårskontrakt med Rangers. Kontraktet har en lönetaksträff på lite över 4,4 miljoner dollar (nästan 46 miljoner kronor) per säsong och kontraktets totala värde är därmed 17,75 miljoner dollar (nästan 184 miljoner kronor). Kontraktet gäller till 2027.

