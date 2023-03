ANNONS

De kanadensiska juniorligornas grundserie är över. Flera svenskar har stått ut under säsongen – inte minst Jesper Vikman. Målvaktstalangen som nu blivit uttagen i WHL:s All-Star-lag.

Jesper Vikman har imponerat under säsongen och varit en stabil pjäs för Vancouver Giants. Svensken har stått i 45 av lagets matcher och har på dessa räddat 90,3 procent av skotten mot sig samtidigt som han har släppt in 3,29 mål per match.

I ligan där det blir otroligt mycket mål och de offensiva spelarna oftast står ut är det starka siffror.

Nu blir han också belönad för sina insatser.

Uttagen tillsammans med stortalangerna

Ligan meddelar att målvakten har blivit uttagen i ligans All-Star-lag för divisionen B.C. Det tillsammans med stortalanger som Olen Zellweger och Logan Stankoven.

De tre övriga spelarna i laget är Ethan Samson, Chase Wheatcroft och Andrew Cristall

Jesper Vikman är fostrad i AIK och tog sig från U16-laget upp till A-laget där det blev åtta matcher i Hockeyallsvenskan innan karriären fortsatte i den kanadensiska juniorligan WHL. Där har det nu blivit två säsonger.

Talangen är draftad av Vegas. De valde att plocka honom som spelare nummer 125 i draften 2020.

TV: Har Modo tuffheten för att gå upp?