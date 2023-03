"Mr. Magic" blev spelande tränare: "Det värsta jag varit med om"

ANNONS

"Kenta" Nilsson var en av Klotens stora stjärnor i slutet av 80- och början av 90-talet. Sedan fick tränaren sparken – och “Mr. Magic” tvingades tillsammans med Anders Eldebrink att bli spelande tränare för klassikerklubben.

– Det fungerade inte alls och något av det värsta jag varit med om, säger Nilsson.

“Kenta” Nilsson tillhör kategorin ”en av våra största spelare genom alla tider”. Rötterna finns i Ösmo, men det var i Djurgården han slog igenom. VM, Canada Cup, NHL, WHA… oavsett vart “Kenta” kom att spela öste han in poäng.

Efter säsongen 1988/89 i Djurgården, då han var 33 år, valde han spel i Kloten. Totalt gjorde han tre säsonger i klubben innan ånyo återvände till Djurgården.

– Jag trivdes bra där, bra stämning på matcherna, ordning och reda. Sedan var Zürich fantastiskt att bo i. Schweizarna är lite annorlunda, kanske lite tråkiga, men det var bra ordning där, berättar Kenta Nilsson som under sina tre säsonger i Kloten svarade för 69 mål och totalt 144 poäng på 84 matcher.

– Det fungerade bra. (Anders) Eldebrink kom dit andra säsongen och då blev laget ännu bättre. Han var grym och bäst på planen i varje match under tvåårstid. Vi hade väldigt kul tillsammans där nere och umgås fortfarande.

– "Curre" Lindström var där i början av första säsongen. Han blev uppbackad av Per Bäckman, men presidenten kallade hem mig och Peter Andersson till sig. Han sa att antingen han skulle avgå som president eller sparka Curre. Jag sa lite halv på skoj ”vem blir den nya presidenten?” . Efter det stod inte jag högs upp på hans lista. När sedan Curre fick sparken hoppade även Pelle Bäckman av.

– Andra säsongen kom en tjeckisk kille dit som tränare, Pavel Volek. Det fungerade inte alls och då han fick sparken skulle (Ingvar) ”Putte” Carlsson komma ner och ta över laget. Presidenten tvingade då mig och Anders att träna laget fram till det ”Putte” kom ner. Spelande tränare. Det fungerade inte alls och något av det värsta jag varit med om.

– Efter min tredje säsong i Kloten var jag på väg till Rögle, men då ringde Leffe (Boork) och tyckte att jag skulle komma till Djurgården i stället.

“Jag är konflikträdd”

Du har sällan själv annars hamnat i konflikter med spelare och ledare.

– Jag är konflikträdd. Det är därför. Jag var oftast för mig själv och kanske hade jag ett för stort ego.

Anders Eldebrink:

– Kenta var otroligt bra där nere och gjorde massor med poäng. Kenta är nog den största talang som vi haft med betoning på talang. När han fick lite ytor gjorde han grejer som man inte trodde kunde hända.

– För egen del var nog första året när vi vann mitt bästa även om alla åren där nere fungerade bra. Men då hade inte Kloten vunnit liga på 24 år eller liknande så det var en väldigt stor grej. Jag tror att jag vann poängligan bland backarna det året. Det var Reijo ”Rexi” Routsalainen och jag som var i topp under några år där.

TV: "Vem ska Karlkvist göra till poängkung nu?"