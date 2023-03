William Wallinder har varit en av SHL:s bästa unga backar de senaste två åren. Nu skriver 20-åringen kontrakt med Detroit Red Wings i NHL.

Detroit Red Wings har de senaste åren sajnat flera Rögletalanger som Marco Kasper och Moritz Seider.

Nu har även William Wallinder skrivit på ett tre år långt rookiekontrakt med NHL-klubben. 20-åringen var en av SHL:s mest framstående juniorer redan förra säsongen och har i år vuxit fram till en av Rögles bästa och viktigaste backar.

UPDATE: The #RedWings today signed defenseman William Wallinder to a three-year entry-level contract beginning with the 2023-24 season.



Wallinder will report to the AHL’s Grand Rapids Griffins on an amateur tryout for the remainder of the 2022-23 season. pic.twitter.com/EnXB5HFDxW