Mora skaffar sig matchboll i den heta kvartsfinalserien mot Södertälje.

Anton Heikkinen blev hjälte i kvällens match med sitt avgörande 4-3-mål.

– Det är bara att ladda om och så ska vi stänga serien på tisdag, säger Heikkinen till C More.

Mora vann två matcher i Dalarna innan Södertälje vann två matcher i Scaniarinken för att se till att det stod 2-2 i matcher inför söndagens kamp i den jämnaste kvartsfinalserien.

För femte matchen i rad blev det hemmalaget som vinner matchen. Mora vann nämligen med 4-3 för att skaffa sig en 3-2-ledning i matcher.

Det blev en intensiv inledning på matchen där Mora dominerade spelet och skapade mycket offensivt samtidigt som SSK tog vara på sina chanser. Det ledde till att det blev en häftig och målrik första period.

Snajpern Axel Sundberg pricksköt in 1-0 till Mora efter 06:55.

Albert Sjöberg kvitterade till 1-1 efter 08:49.

Mora återtog ledningen när Kevin Hancock satte 2-1 efter 10:53.

Skyttekungen Johan Persson fick studsen med sig för 3-1 efter 16:32.

Emil Alba såg till att reducera till 3-2 efter 18:50.

Mora hade alltså ledningen med 3-2 efter 20 spelade minuter. De vann skotten i perioden med 12-4 – men var ändå inte riktigt nöjda med prestationen.

– Vi släpper lite väl mycket lägen åt dem. Vi ger dem lägen och de tar ju vara på dem. Vi spelar bättre i tidigare matcher kanske och vi fick in några mål också, säger Axel Sundberg till C More.

“Klar uppryckning”

När den andra perioden började så kom ett överraskande beslut då Mora bytte målvakt då Andreas Ljunggren satt på bänken medan Kari Piiroinen i stället klev in mellan stolparna.

Södertälje var sedan det bättre laget i den andra perioden, skapade flera lägen och satte press ner mot Piiroinen.

Till slut gav det också utdelning då Emil Alba satte sitt andra mål i matchen för 3-3. Alba åkte in mot Moras zon och samtidigt tappade Morabacken Isac Heens balansen vilket gjorde att Alba fick öppen gata för att åka in och sätta dit kvitteringen.

– Det var en klar uppryckning men vi har fortfarande lite mer att ge. Vi ger dem lite för mycket chanser, det gäller att vi tajtar till det lite bakåt, säger Alba i pausen.

Heikkinen segerskytt

Det var alltså vidöppet både i matchen och i serien inför den tredje perioden.

Mora fick då en smakstart på perioden. Södertälje drällde med pucken i egen zon vilket gav Mora ett gratisläge. Pucken hamnade hos Anton Heikkinen som snabbt skickade iväg ett skott som smet in bakom SSK-målvakten Nikita Tolopilo.

– Södertälje kommer ut och är slarviga i tredje, ger bort puckar och sätter sig själva i prekära lägen. Vi vet att Mora har effektiviteten och då kan man inte ge dem sådana lägen. Då ger man bort matchen, säger C Mores expert Fredrik Söderström.

Mora hade sedan bra kontroll på matchen och spenderade mer tid i anfallszon än i försvarszon. Under slutet så började dock SSK skapa mer tryck i jakten på en kvittering men kom inte till de där heta lägena. I slutändan sköt Södertälje endast fyra skott på mål i tredje perioden och Mora kunde därmed hålla tätt.

Det blir alltså seger för Mora med 4-3 som nu också leder kvartsfinalserien med 3-2 i matcher och har matchboll i den sjätte matchen på tisdag.

– Vi gör en stabil tredje period. Vi försökte bara hålla pucken så länge vi kan och det gick vägen, säger Heikkinen till C More.

Mora – Södertälje 4–3 (3-2,0-1,1-0)

Mora: Axel Sundberg, Kevin Hancock, Johan Persson, Anton Heikkinen.

Södertälje: Emil Alba 2, Albert Sjöberg.

Mora leder serien med 3-2 i matcher.

