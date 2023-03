AIK:s Anton Blomqvist hamnade i blåsväder efter att ha uppmanat sina spelare att “spela fult” mot MoDo. Efter matchen fick tränaren förklara sig för C More.

– Det kanske var ett mindre bra ordval att säga att vi ska spela fult, säger han i intervjun.

MoDo vann med 8-3 mot MoDo. Men efterspelet handlade ingenting om matchen. Det var när det stod 5-1 till hemmalaget som AIK tog en timeout.

Anton Blomqvist hördes då skrika några kontroversiella ord till sina spelare.

“Everytime we can hit, we hit. We are problably not gonna win this game now. So lets play dirty. Spela fult, spela fult, men inga avstängningar. Spela fult, spela fult”, hördes han säga i sändningen.

För C More fick han sedan förklara sig.

– Det kanske var ett mindre bra ordval att säga att vi ska spela fult. Det var mer att vi skulle spela fysiskt och lite elakt. Kan vi hålla oss inom linjen men ändå spela på gränsen så ser jag gärna att vi gör det. Jag kunde säkert varit lite smartare.

Tog 41 utvisningsminuter efter timeouten

AIK tog efter timeouten 41 utvisningsminuter och bland annat fick Eric Norin ett matchstraff för en slashing.

– Jag tycker att det var efterslängar från båda lagen. Det är en tajt match, det är en fysisk serie. Det är vårt sätt att spela och vi behöver balansera på den tunna linjen.

Match sex i serien spelas på måndag i Stockholm. Då har MoDo chans att döda serien och ta sig till en semifinal.

