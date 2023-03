Patrik Laines otursfyllda säsong fortsätter.

Han har nu råkat ut för en muskelbristning i triceps – och är skadad för tredje gången den här säsongen.

Det har varit en jobbig säsong för Columbus Blue Jackets som ligger sist i hela NHL. Laget har även varit väldigt skadedrabbat där bland annat backstjärnan Zach Werenski missat i princip hela säsongen efter axelskada.

En av flera otursförföljda spelare i Blue Jackets har varit Patrik Laine.

Den finländske stjärnan har tidigare varit skadad vid två olika tillfällen där han missat flera veckors spel. Först var han borta med en armbågsskada i oktober och sedan stukade han också foten i november.

Nu är Laine skadad igen, den här gången med en muskelbristning i triceps. Enligt Columbus förväntas han vara borta i två till fyra veckor och Laine riskerar därmed att missa resten av grundserien.

