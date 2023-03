Gabriel Carlsson fick göra sex matcher hos Washington Capitals efter att han flyttades upp till NHL.

Men nu skickas svensken tillbaka ner till AHL igen.

I början av mars kallades Gabriel Carlsson upp till Washington Capitals och fick då möjlighet att göra säsongsdebut i NHL.

Det blev sex matcher uppe i världens bästa hockeyliga för 26-åringen men nu flyttas backen tillbaka ner till farmarligan.

