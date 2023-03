Mora vann kvällens match med 2-0 och leder nu serien med 2-0 i matcher – efter säsongens kanske märkligaste mål.

Axel Sundberg sköt ett skott som studsade i plexiglaset bakom målet och sedan tog på SSK-målvakten Nikita Tolopilo och förbi mållinjen.

– Vilken märklig situation! Ett av de märkligare målen jag sett, säger C More-experten Fredrik Söderström.

Mora kopplar greppet om kvartsfinalserien mot Södertälje efter att ha vunnit två raka matcher. Först blev det 4-2 i lördags men under måndagskvällen blev det betydligt jämnare och tätare.

Det stod faktiskt 0-0 i 53 minuter där matchen stod och vägde. Till slut spräcktes dock nollan då Mora fick ett ordentligt slumpmål för 1-0 vilket sedan också blev avgörande.

Axel Sundberg skjuter ett skott som går snett och tar i plexiglaset bakom mål. Pucken studsar sedan in framför målet och tar på SSK-målvakten Nikita Tolopilo för att sedan glida förbi mållinjen.

– Oj, det är mål! Det är osannolikt men Mora har 1-0. Hur gick den pucken in? Det är fullkomligt otroligt med den studsen, utbrister kommentatorn Stefan Klemetz.

– Vilken märklig situation! Ett av de märkligare målen jag sett, säger expertkommentatorn Fredrik Söderström i C More.

“Jävligt irriterad rent ut sagt”

Axel Sundberg satte sedan också 2-0 med bara 31 sekunder kvar att spela och hans båda mål blev de enda i matchen.

Matchhjälten var själv förvånad över att den första pucken gick in.

– Jag tänkte bara att äntligen fick man en studs med sig från den här matchen. Jag försökte bara sikta på första krysset. Kalle stod framför målet och skymde så det var bara att skjuta för mig. Sedan var det tur att den gick in, säger Sundberg till C More.

Södertäljes tränare Magnus Bogren var dock klart missnöjd över lagets insats och att det sådant mål även blev avgörande för matchen.

– Jag är mest förbannad, jag är jävligt irriterad rent ut sagt. Jag tycker det är ett jävla skitmål vi får. Vi har lägen, det är 0-0 men jag tycker inte vi tar kampen. Det är för många som inte är där i dag. Vi måste upp, så är det bara, säger Bogren.

Mora IK leder nu kvartsfinalen med 2-0 i matcher inför att serien vänder ner till Södertälje för två matcher i Scaniarinken.

– Vi ska spela med stort tålamod, inte hetsa upp oss om det blir någon motgång utan bara köra på, säger Axel Sundberg.

Mora – Södertälje 2–0 (0-0,0-0,2-0)

Mora: Axel Sundberg 2.

Södertälje: –

TV: Dahlin gästar Skinners komiska show