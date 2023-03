Det dröjde sex säsonger in i NHL-karriären, men nu vet Jesper Bratt hur det känns att göra ett hattrick i världens bästa hockeyliga. New Jersey-svensken slog till tre gånger om när New Jersey besegrade Tampa Bay med 5–2.

– Det var speciellt, säger Bratt.

Det var sannerligen en speciell match mot Tampa Bay Lightning för New Jersey Devils svenske stjärna Jesper Bratt.

Inte nog med att han slog till med NHL-karriärens första hattrick så nådde han även 100 gjorda mål i NHL – samtidigt som han för första gången nådde 30-målsplatån under en och samma NHL-säsong.

Även lagkaptenen Nico Hischier kunde för första gången nå 30 gjorda mål under en och samma säsong.

– Det var speciellt. Att vi båda når milstolpen samtidigt och vi tar segern är grymt. Jag är glad för oss båda, säger Bratt till media efter matchen.

Vände tvåmålsunderläge till seger

Bratts första mål kom i mittperioden, bara nio sekunder efter att Alex Killorn utökat Tampa Bays ledning till 2–0.

– Det var viktigt. Vi kände att vi spelade bra hockey och vi kom ut starkt. Det målet var viktigt. Vi behövde titta oss själva i spegeln och lita på processen, säger Bratt.

Svensken stod sedan även för 2–2-målet i mittperioden innan han fullbordade sitt hattrick med sitt 5–2-mål i tom kasse bara tolv sekunder från slutsignalen.

– Det är härligt när man når sådana mål och även tar segern. Vi behövde att våra bästa spelare klev fram och det tycker jag att de gjorde, säger tränaren Lindy Ruff till NHL.com.

Jesper Bratt har nu producerat 30 mål och totalt 63 poäng på 70 matcher för New Jersey Devils den här säsongen. Med den noteringen ligger han på en femteplats i svenskarnas poängliga i NHL denna säsong.

Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 2–5 (1–0, 1–3, 0–2)

Tampa Bay: Nikita Kutjerov (28), Alex Killorn (22).

New Jersey: Jesper Bratt 3 (30), Nico Hischier (30), Nolan Foote (1).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.