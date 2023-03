Förra veckan bekräftade Emil Heineman att han lämnar Leksand.

Nu står det klart att han avslutar sin säsong i AHL med Montréals farmarlag Laval Rocket.

Leksands säsong tog återigen slut tidigt då laget blev utslaget av Rögle i åttondelsfinalen och därefter har lagets ‘Silly Season’ börjat.

Förra veckan gick då forwardstalangen Emil Heineman ut på Instagram och bekräftade att han skulle lämna klubben.

"Tack Leksands IF för 18 fantastiska år! På återseende💙🤍", skrev han i ett inlägg.

Men Heinemans säsong är inte riktigt slut än.

Nu meddelar nämligen Montréal Canadiens att 21-åringen är på plats i Nordamerika och kommer att spela med AHL-laget Laval Rocket under resten av säsongen. Där ska han hjälpa Laval att nå en slutspelsplats i AHL då laget just nu ligger en poäng bakom Belleville Senators som innehar den sista platsen till Calder Cup-slutspelet i North Division.

Les Canadiens ont affecté l'attaquant Emil Heineman au Rocket de Laval. Il participera à l'entraînement de ce matin.



The Canadiens have re-assigned forward Emil Heineman to the Laval Rocket. He will participate in today's practice.#GoHabsGo