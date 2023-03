Luleå satte ett bottenrekord i första matchen. I dag var det Växjös tur att hållas till noll fullträffar. Något som fick förgrundsfiguren Ludvig Nilsson att rikta hård kritik mot sitt egna lag under 0–1-förlusten.

– Det känns lite bekvämt där ute. Vi gör Luleå bra, säger Nilsson till C More.

Luleå satte ett deppigt rekord i första kvartsfinalmötet mot storfavoriten Växjö. Med nio skott blev man då det lag som fått till minst i ett slutspelsmatch i SHL. Matchen slutade även med en 0–2-förlust och laget såg ut att ha en tuff utmaning framför sig i matchserien.

Trots det kunde man i dagens retur se till att fixa en egen nolla åt sin burväktare Joel Lassinantti som därmed blir den målvakt som hållit flest nollor i SHL:s historia, grundserien inräknat.

– Luleå vinner kampen idag. Jag är väldigt besviken. Det är för många som inte tävlar idag. Det är frustrerande, säger Växjös Jörgen Jönsson till C More efter matchen.

“Bättre än senast, helt klart”

Första perioden inledde man däremot med samma dåliga snitt. Tre skott på en period. Trots det fanns det dock en hel del positivitet.

– Det är bättre än senast, helt klart. Vi kommer ut, vi kör, vi skapar lite halvlägen, men samtidigt släpper vi till lite för mycket enkelt. Helt okej period, bättre än senast, säger Niklas Olausson till C More efter första perioden.

Och kanske var den positiviteten ett tecken på vad som skulle komma i den andra.

Hemmalaget höll igen i den andra perioden, höll Växjö till endast fyra skott och gjorde sedan även första målet i matchen med en minut kvar. Och dessutom mot en Emil Larmi som varit i storform och hållit nollan i sex av sina åtta senaste matcher. Målet gjordes av Joonas Rask.

– Matchen generell är bättre. Det är enklare att spela idag och vi gör det mycket bättre. Det blev lite väl mycket försvarande i förra matchen, säger Luleås Linus Fröberg till C More.

Med miunten kvar av andra perioden slår Joonas Rask in en retur och öppnar målskyttet i matchen 💥🚨 pic.twitter.com/AsgYCon8CE — C More Hockey (@cmorehockey) March 18, 2023

Självkritisk: “Måste höja oss”

Trots det jämna spelet i mötet var det en tydlig besvikelse i Växjö-lägret efter den andra perioden där forwarden Ludvig Nilsson riktade kritik mot grundserievinnarnas uppträdande.

– Vi har vänt underlägen tidigare under hela säsongen. Däremot är den här perioden inte speciellt bra av oss, oavsett vad det står på tavlan måste vi höja oss. Det känns lite bekvämt där ute. Vi är lite långsamma i dueller och lite långsamma till puckarna. Vi gör Luleå bra, säger Nilsson till C More.

Tidigare i matchen hade just Ludvig Nilsson haft ett av Växjös farligaste lägen - och i den andra var det återigen 28-åringen som var i fokus i jakten på en kvittering.

– Det är ingen stress hos Växjö. Man ställer upp och behåller lugnet, säger C Mores Petter Rönnqvist.

Med dryga tio minuter kvar att spela kom sedan en möjlighet. En utvisning av Luleå fick tränaren Thomas Berglund att ilskna rejält och dunka handen i sargen, men slutade inte med ett mål för bortalaget.

Luleå höll sedan igen helt och hållet och kunde dessutom länge stoppa Växjö från att ta utt Larmi ur buren. I det korta sex-mot-fem-spelet man fick till blev bortalaget mållösa och plötsligt hade storfavoriterna 1–1 i matchserien.

TV: Studio Oddset Hockey med fokus på SM-kvartsfinalerna