Dick Axelssons karriär på elitnivå var över.

Sedan klev Brödernas in och gjorde en satsning i Hockeyettan-klubben Väsby – och fick med sig profilen på tåget. Nu ska 35-åringen hjälpa laget tillbaka till Hockeyallsvenskan.

– Jag säger nog om en månad att jag lägger av igen, skrattar Dick Axelsson.

UPPLANDS-VÄSBY (HOCKEYSVERIGE.SE)

Säsongen 2019/20 spelade Dick Axelsson inledningsvis i Boo innan han avslutade den i Djurgården. 2020/21 blev det spel i Djurgården hela säsongen. 2021/22 inledde Axelsson med spel i Brödernas för att sedan ta steget in i Djurgården och säsongen 2022/23, liksom senaste säsongen, inledde han i Brödernas för att nu avsluta den med kvalspel för Väsby.

Det måste med andra ord finnas något som triggar i gång hos 35-åringen då det luktar avgöranden i elithockey.

– Det som triggar i gång är egentligen tävlandet, gemenskap, kompisarna i omklädningsrummet, men framför allt hockeyn och vinna matcher.

– Jag har insett att jag aldrig kommer sluta. Tyvärr, för många (personer), säger Dick Axelsson med ett skratt då hockeysverige.se träffar honom för en intervju strax före sista träningen inför kvalstarten mot Halmstad.

Dick Axelsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Det här med talang går inte leva på längre”

I Brödernas spelade Dick Axelsson med bland andra Jonas Höög, Jonas Liwing, Christian ”Fimpen” Eklund med flera. Vänner sedan många år tillbaka med den tidigare världsmästaren.

– Det är den här gemenskapen. Att gå ut som ett lag och tävla tillsammans. Det är därför man håller på med lagidrott. Många vänner, mycket kul och bryta av det andra i livet.

Är försäsongsträning lika kul nu som då du var 20 år?

– (Skratt) Nu har jag inte kört så jättemycket försäsong, men jag har fortfarande kvar min grund.

– I dagens hockey måste du köra försäsong för att orka. Det går inte att leva på talang längre. Bakom varje säsong ligger det ett hårt jobb även om jag inte berättat det högt.

Det går väl knappast att kliva in i kval mot Hockeyallsvenskan och vara otränad?

– Nej, så är det. Vi spelade match mot Hanviken och det gick hur fort som helst. Det gäller att vara förberedd och, som jag sa, det här med talang går inte leva på längre, tyvärr i vissa fall.

“Tog mitt förnuft till fånga”

Dick Axelsson har vunnit ett VM-guld, två SM-guld, ett mästerskap i Schweiz, spelat OS och så vidare. Trots det har han valt att säsong efter säsong spela allt från division 3- till division 5-hockey.

– Brödernas är ett kamratlag med många gamla spelare jag spelat med tidigare. Det är Brödernas restauranger som gjorde en god satsning. Det är barndomskompisar till mig som driver den kedjan.

– Jag skulle spela fem matcher, men den här säsongen blev det 15 (27 mål, totalt 61 poäng). Det passade bra in med barn, schema och allt sådant så jag har kunnat komma loss lite mer på kvällarna.

Dick Axelsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Har du hela tiden saknat elithockeyn, att komma tillbaka dit?

– Ja, så är det. Jag har alltid sagt att det egentligen är 100 procent eller inget. I Brödernas gick jag ifrån min magkänsla.

– Sedan insåg jag, ju mer jag spelade, att har jag spelat på den nivån som jag gjort så kan jag ändå spela på den nivå som är hög. Jag gick, som sagt var, ifrån mina egna värderingar, men tog mitt förnuft till fånga och nu är jag här, säger Dick Axelsson med ett leende samtidigt som Väsbys sportchef, Tom Tärnström, smiter förbi där vi gör intervjun.

Vad var det som gjorde att du hamnade i Väsby?

– Jag var absolut inte beredd att spela på den här nivån och tävla om en plats i Hockeyallsvenskan. Joakim Sjödell Wiklander och "Micke" Wallén, som ligger bakom Brödernas-satsningen är barndomspolare och jättebra vänner, frågade till slut om dom kunde skriva över mig och ville spela där.

– Från början var jag lite skeptisk. Jag har sett en del division 1-hockey och den är bra. Inte som på den tiden då jag själv spelade där och kunde göra lite vad som helst.

– Första träningarna här var som en chock innan jag kom in i bitarna. Victor Andersson kom också in och skulle spela för Väsby så då bestämde jag mig. Det kändes bra och kul.

– Jag tror på det här och Väsby som lag har gjort det fantastiskt bra innan, vunnit serien och så vidare. Förutsättningarna är väldigt bra och det kändes enkelt då jag tog det här beslutat.

Kritiserad satsning: “Tycker det bara är fantastiskt”

Det har varit livat kring att Brödernas gått in som en sponsor kring Väsby. Speciellt kring att företagets namn kommer ingå i klubbnamnet, hur tänker du kring den kritiken?

– Jag tycker det bara är fantastiskt för svensk hockey. Division 1-hockeyn var tidigare inte superbra. Kan man då komma in med deras värderingar och står för som dom gick ut med tycker jag det, som sagt var, är fantastiskt.

– Det händer någonting och man kommer in med andra värderingar och ger andra förutsättningen. Jag ser det bara som jäkligt positivt och kul att det händer något.

Du kommer in i ett lag som kämpat tillsammans en hel säsong, hur har killarna tagit emot dig inledningsvis?

– Exakt. Det är knappt jag känner mig delaktig i laget. Jag har bara varit här några träningar och en match.

– Det är en sammansvetsad grupp och jag kom in lite blyg eftersom det här är deras lag. Jag ska försöka bidra lite till hockeyn och hjälpa till på så sätt.

Känner du någon press?

– Nej, det gör jag inte. Jag tvivlar inte på mig själv och vet att jag kan bidra. Annars hade jag inte varit här. Press känner jag inte, men såklart en press på att vi som lag ska lyckas.

– Allt har känts jättebra. Jag har kommit in i laget bra och senaste tiden har jag tagit för mig lite mer. Men att komma in i slutet… Gubbarna där inne i omklädningsrummet har kämpat länge nu.

Dick Axelsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Väsby hör hemma i Hockeyallsvenskan”

Dick Axelsson debuterade i Väsby-tröjan i en match mot Hanviken där han stod för en assist.

– Första perioden var… Det är en lite slafsig hockey, men det går väldigt fort. Lite skillnad från division 3-hockeyn.

– Det var riktigt kul när jag väl kom in i det. Jag har saknat att som lag tävla där det betyder något. Kidsen vill att jag ska spela några matcher till och det kändes det bra.

Vad är målbilden för det här laget resten av säsongen?

– Det ska först bli en fantastisk utmaning mot Halmstad i bäst av fem matcher. Sedan är det kvalserien. Klart att målet är att gå upp.

– Jag tycker Väsby är ett lag som hör hemma i Hockeyallsvenskan. Det är två säsonger dom senast var uppe där så det är dags igen.

Om Väsby går upp, blir du då kvar i Väsby?

– Jag säger nog om en månad att jag lägger av igen, skrattar Dick Axelsson och fortsätter:

– Jag kan inte svara på den frågan. Jag har aldrig skrivit på ett papper att jag lägger av utan bara sagt det.

Du stänger inga dörrar?

– Nej, det gör jag absolut inte. Jag hoppas kunna hjälpa till på något sätt här ute.

Din bror Nick spelar i Tullinge, kan det bli så att ni båda spelar tillsammans där framöver?

– Nej, inte det. Vi har inte heller spelat tillsammans någon gång. Det är en för stor ”åldersdiff”. Jag håller till här ute nu, avslutar Dick Axelsson med ett leende.

