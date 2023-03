Jordan Binnington gick till attack mot Ryan Hartman efter att denne gjort mål på honom.

Nu stängs St. Louis-målvakten av i två matcher efter slaget på Hartman.

“Att ge sig in i en motståndares målfirande långt efter målet för att söka hämnd kommer inte att tolereras”, säger NHL:s disciplinnämnd i domen.

Minnesota Wild vann med 6-4 över St. Louis Blues i en NHL-match under onsdagsnatten.

Men efteråt handlade alla rubriker om Jordan Binnington och hans vredesutbrott i tredje perioden.

Efter att Ryan Hartman gjort mål så gled Binnington långt ut ur sin målgård varpå Hartman råkade åka in i målvakten lite lätt på väg till att fira målet med sina lagkamrater. Då hoppas Jordan Binnington upp på fötter och åker bort till Hartman för att sedan slå honom i ansiktet med sin målvaktsstöt.

Det ledde till ett större tumult där Minnesotas målvakt Marc-André Fleury åkte hela vägen över isen för att försöka utmana Binnington till en fajt. Målvakterna stoppades dock av domarna.

Efteråt var Minnestoaspelarna kritiska mot Jordan Binningtons agerande.

– Jag menar, de där stötarna är inte mjuka. Vi har inte mycket skydd för ansiktet. Jag skulle säga att det var ett slag under bältet. Det är inget nytt från honom. Han har gjort såna här saker ett tag, sade Hartman enligt ESPN och fick medhåll av lagkamraten Marc-André Fleury:

– Jag är inte förvånad. Jag har sett Jordan göra flera såna saker i sin karriär. Det var därför jag åkte över dit. Jag tog beslutet rätt snabbt, sade Fleury.

Jordan Binnington, som fick matchstraff, tyckte dock inte att situationen var så allvarlig.

– Jag tycker inte att jag träffade honom så rent. Som jag sagt är han ganska bra på att slänga sig. Det är hans spel och det är helt okej. Om de inte vill vara kvar där och tävla till slutet är det okej. Det är domarens beslut och det är okej, säger 29-åringen.

Under torsdagen anmäldes Binnington till NHL:s disciplinnämnd som nu även har kommit med ett beslut.

St. Louis-målvakten stängs av i två matcher för “roughing” och “unsportsmanlike conduct”. Så här motiverar disciplinnämnden avstängningen:

“Det som gör att detta leder till en avstängning är att målvakten använder sin stöt på det här sättet och att det är en hämndaktion. Avstängningen baseras även på hur hårt han träffar och i vilken situation som han gör detta. Att ge sig in i en motståndares målfirande långt efter målet för att söka hämnd kommer inte att tolereras”

St. Louis’ Jordan Binnington has been suspended for two games for Roughing/Unsportsmanlike Conduct on Minnesota’s Ryan Hartman. https://t.co/dKL0pZsALP