Elias Pettersson stod för en fin gest i nattens match mot Dallas Stars. Stjärnan gick omkull, och gestikulerade då mot domaren att det inte skulle bli någon utvisning.

I SHL handlar mycket av snacket om filmningar och att spelare förstärker. I natt stod Elias Pettersson för en klassaktion när han, till synes, blev fälld av motståndaren Max Domi.

Svensken reste sig då direkt och gestikulerade mot domaren att det inte var en regelvidrighet och att det inte skulle bli en utvisning på Domi. Domaren tog heller ingen tvåa på Stars-spelaren och spelet kunde istället gå vidare.

Elias Pettersson tries to waive off a penalty he drew. 😂 pic.twitter.com/wP2333kVNO