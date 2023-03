Boden förlorade den tredje kvartsfinalmatchen mot Borås under förra veckan. Nu kräver Boden omspel av matchen – efter en domarmiss under matchens slutskede.

– Vi har lämnat in en protest, säger tränaren Per Ljusteräng till Norrbottens-Kuriren.

Det var i matchens slutminut som en omdiskuterad situation inträffade i lördagens möte mellan Borås och Boden. Hemmalaget Borås hade ledningen med 4–3 i kvartsfinalens slutskede, då målvakten Konstantin Barulin bedömdes ha flyttat sin målbur medvetet och tilldömdes en tvåminutersutvisning för delay of game med 21 sekunder kvar att spela.

Om målburen bedöms flyttas medvetet när så lite tid återstår ska, enligt regelboken, ett straffslag utdömas i stället för en tvåminutersutvisning. Så blev dock inte fallet för Barulin, som i stället tilldömdes en utvisning. Borås höll undan under de resterande 21 sekunderna och reducerade därmed matchserien till 1–2 i matcher.

Har lämnat in protest

Nu kräver Boden att matchen ska spelas om på grund av domarnas miss.

– Vi har lämnat in en protest. Det är beklämmande när domaren inte kan en sådan given och enkel regel. Ännu värre blir det när vi försöker påtala det för dem, men det är ingen som behagar komma till oss. Det är riktigt, riktigt uselt. En svag insats, säger Bodens tränare Per Ljusteräng till Norrbottens-Kuriren.

Ljusteräng räknar emellertid inte med att matchen ska spelas om.

– Jag vet inte vad tävlingsreglerna säger. Om domaren gör en given miss finns det säkert en möjlighet. Men vi räknar inte med det. Vi får försöka avgöra på onsdag istället, säger Ljusteräng.

Under gårdagen kvitterade Borås kvartsfinalserien mot Boden till 2–2 i matcher efter att ha vunnit med 2–1 och nu väntar, av allt att döma, en avgörande match mellan lagen i Boden på onsdag.

Det handlar alltså inte om att domaren inte tyckte det var en avsiktligt flytt av målburen, utan det handlar om att fel straff (läs: utvisning istället för straff) utdömdes

