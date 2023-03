Almtunas mardrömsstart – krossade av AIK: "Det är bedrövligt"

Almtuna slutade på en sjundeplats i Hockeyallsvenskan och klev in i åttondelsfinalen mot AIK som favoriter. Då släppte laget in 4-0 på sex minuter i de första perioden och förlorade tillslut med 5-2.

– Det är bara för dåligt helt enkelt, sade Hampus Harlestam i C Mores sändning.

Slutspelet i Hockeyallsvenskan är igång och AIK tog hem det första mötet mot Almtuna i bäst av tre-serien.

Det efter en förstaperiod där stockholmarna dominerade och gjorde fyra mål på sex minuter. AIK stack då ifrån till en 4-0-ledning som man tog med sig in i den andra perioden.

Målskyttar för AIK var Adam Rockwood, Oscar Nord, Alfred Barklund och Renars Krastenbergs.

– Det är bedrövligt. Alldeles för passiva i egen zon. Vi måste upp med allting över hela banan. Det är bara för dåligt helt enkelt, sade Hampus Harlestam i C Mores sändning efter den första perioden.

I den andra perioden hittade William Eriksson en reducering, men närmare än så kom man inte innan det var dags för sista 20.

Returmöte på tisdag

AIK lyckades då bra med att spela av matchen. Det kom dock en till reducering via Jakob Ragnarsson när Almtuna hade tagit ut målvakten. Närmare än så kom man inte utan istället gjorde Christoffer Björk 5-2 i öppen kasse.

Det står nu 1-0 i matcher till AIK och nästa match spelas på tisdag i Uppsala.

– Spelmässigt och chansmässigt, att det står 4-0… deras puckar går in. De får maximalt betalt i mina ögon. Det finns saker vi kan ta med oss men vi behöver vara mer desperata framför motståndarmålet, säger Almtunas Robert Kimby.

