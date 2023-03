Leksand vinner första åttondelsfinalen mot Rögle efter stor dramatik.

Stor hjälte blev 18-årige juniorbacken Lian Bichsel som sköt in det matchvinnande målet i förlängningen.

– Jag ville bara åka hem så jag sköt ett skott mot mål och så gick den in, säger Bichsel till C More.

Rögle och Leksand ställdes mot varandra i den första åttondelsfinalen där det ska avgöras vilka som tar sig vidare till kvartsfinal.

Det blev då en händelserik och häftig match som vanns av Leksand efter stor dramatik där Lian Bichsel blev hjälte i förlängningen.

Leksand fick en drömstart då backen Matt Caito gav bortalaget ledningen redan efter drygt tre minuters spel. Dalalaget hade sedan också en puck inne för 0-2 men efter videogranskning dömdes målet bort eftersom domarna bedömde att Röglemålvakten Christoffer Rifalk stördes i samband med målet.

– Oskar Lang åker själv rakt igenom målgården och åker på benskydd, klubba och huvudet på Rifalk. Den är klockren att det inte ska vara mål, jättebra av domarna, säger C Mores expert Petter Rönnqvist.

“Helt rätt dömt”

I den andra perioden kunde sedan Rögle kvittera till 1-1 – men återigen var det kontroversiellt. Dennis Everberg styrde in pucken framför mål och det videogranskades först för att bedöma om han sparkade in pucken. På reprisen syntes det dock att Everberg hade kontakt med Leksandsmålvakten Mantas Armalis i samband med att han styrde in kvitteringen.

Efter videobedömning så meddelade domarna att målet godkändes efter det inte var spark och samtidigt bedömdes Everberg inte störa Armalis när han styrde in pucken och 1-1 var ett faktum.

– Everberg är inne väldigt lätt med klubban, här stör han inte. Om han hade tryckt klubban mot Armalis benskydd så hade det inte varit mål men nu släpper han kraften och Armalis kan fullfölja. Helt rätt dömt igen, säger Petter Rönnqvist.

Målet godkänt efter en lång videobedömning 🚨💥 Everberg kvitterar! pic.twitter.com/dzg4thfPs2 — C More Hockey (@cmorehockey) March 11, 2023

Rögle fick ledningsmål bortdömt

Rögle hade sedan även en puck inne för 2-1 men för tredje gången i matchen använde sig domarna av videogranskning för att se om det var ett regelrätt mål. Den här gången bedömde domarna att Mantas Armalis hade blockerat pucken och att en Röglespelare grävde loss den från Armalis innan målet gjordes och därför dömdes målet bort.

– Armalis har pucken under kontroll, den ligger där under klubbhandsken mot benskyddet. Då trycker Röglespelaren kraften mot störhandsken på Armalis. Det får man inte göra. Tre videogranskningar, det kan man tycka är för mycket men tre klockrena beslut enligt regelboken. Sedan kan man tycka annorlunda men enligt regelboken är det klockrent, säger Rönnqvist.

I den tredje perioden blev det jämnt där båda lagen jagade ett segermål men inget av lagen hittade nätet utan 1-1 stod sig efter 60 spelade minuter vilket innebar att det väntade sudden death direkt i den första slutspelsmatchen.

Bichsel hjälte i förlängningen

Båda lagen skapade sedan chanser för att försöka hitta ett avgörande i den fjärde perioden men målvakterna Christoffer Rifalk och Mantas Armalis höll båda tätt inledningsvis.

Efter halva perioden hade Rögle ett stort tryck ner mot Leksandsmålet men bortalaget höll emot och sedan vände spelet och i stället var det Leksand som anföll. Efter drygt 14 minuters spel så kom då avgörandet då juniorbacken Lian Bichsel skickade in 2-1 till Leksand för att ordna segern i första åttondelsfinalen. Bichsel som bara gjorde ett mål i grundserien blev alltså den stora hjälten för Leksand.

– Det känns bra. Det tog lång tid men ett skott, ett mål, en seger. Nu vänder det tillbaka till Leksand och då ska vi ta hem detta, säger Bichsel till C More och fortsätter:

– Jag ville bara åka hem så jag sköt ett skott mot mål och så gick den in. Det är en fantastisk känsla.

Bichsel frälste Leksand i första åttondelsfinalen 💥🚨 pic.twitter.com/4Hwxvp5lmq — C More Hockey (@cmorehockey) March 11, 2023

Den andra matchen lagen emellan spelas på måndag kväll och då kan Leksand säkra avancemang till kvartsfinal vid seger.

Rögle – Leksand 1–2 OT (0-1,1-0,0-0,0-1)

Rögle: Dennis Everberg.

Leksand: Matt Caito, Lian Bichsel.

1-0 i matcher till Leksand.

TV: Se Erik Karlssons utbrott