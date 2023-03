Erik Gustafsson drabbades av en infektion och låg på sjukhus för drygt en vecka sedan.

I lördagens åttondelsfinal var han nu tillbaka och spelade – trots att det var jobbigt.

– Det är extremt jobbigt, man känner sig nästan bakfull i återhämtningen, säger Luleåkaptenen till C More efter 5-4-segern mot Oskarshamn.

Den 28 februari spelade Luleå en match mot Brynäs och då spelade Erik Gustafsson trots att han inte var helt frisk. Efter matchen blev han sedan väldigt sjuk med en infektion som gjorde att han missade slutet av grundserien.

Luleåkaptenen var dock tillbaka i spel under den första åttondelsfinalen mot Oskarshamn under lördagseftermiddagen. Han spelade då bara 5:38 minuter, klart lägre än vad han brukar göra.

Efter 5-4-vinsten berättade han för C More hur känslan var i kroppen.

– Det var rätt kämpigt om jag ska vara ärlig. De få bytena jag hade så gick det väl bra men det är väl återhämtningen som är lite sisådär. Det ska bli bättre och bättre för varje dag här så det gäller bara att trumma på, säger Gustafsson till C More och fortsätter:

– Det är ingen fara så för infektionen är ju borta men det tar ju ett tag att återhämta sig. Man blir rätt slagen och kroppen får ju kämpa. All energi har ju gått till att ta bort infektionen. Det är ju ingen fara så att spela nu men det är extremt jobbigt, man känner sig nästan bakfull i återhämtningen.

“Tanken är att spela mer nästa match”

Infektionen som han hade i kroppen gjorde att han för lite mer än en vecka sedan fick ligga inne på sjukhus i lite mer än ett dygn.

– Jag var på sjukhus, jag vet inte om man väntade lite för länge med att åka in kanske och då var det lite extra prekärt. Men det var ingen fara så utan jag var bara tvungen att få bukt med infektionen sedan var jag hemma ganska snabbt ändå. Men jag mådde rätt dåligt där måste jag ändå säga, säger Luleåkaptenen.

Erik Gustafsson fick alltså knapert med istid under lördagens match. Men när Luleå åker ner till Oskarshamn på måndag för den andra åttondelsfinalen hoppas han ha återhämtat sig så pass att han kan ta en större roll i laget.

– Vi får väl se. Tanken är ju definitivt att spela mer än vad jag gjorde i dag, spela mer i alla situationer. Vi får se hur det känns och vi får ha en dialog. Men jag tänker definitivt spela mer än vad jag gjorde i dag, säger han till C More.

Luleå leder åttondelsfinalserien mot Oskarshamn med 1-0 i matcher och har chansen att säkra avancemang till kvartsfinal vid seger på måndag.

