Luleå vinner den första åttondelsfinalen mot Oskarshamn efter att ha vänt 1-3-underläge till seger 5-4.

Det kan de tacka Brendan Shinnimin för då poängkungen sköt ett hattrick i segern.

– Det är de här matcherna som jag spelar för, säger Shinnimin till C More.

Under lördagseftermiddagen inleddes åttondelsfinalerna i SHL och Luleå ställdes då mot Oskarshamn uppe i Norrbotten.

En match som hemmalaget kunde vinna med 5-4 för att skaffa sig en 1-0-ledning i matcher.

Redan efter 1:24 minuters spel fick Oskarshamnsbacken William Worge Kreü matchstraff efter en armbågstackling på Luleås Brendan Shinnimin. Luleå lyckades dock inte göra mål på fem minuter och i stället kunde Oskarshamn ta ledningen direkt efter att utvisningen var slut. Då var det naturligtvis poängkungen och Guldhjälmen-vinnaren Antti Suomela som höll sig framme och satte 0-1 i matchen.

Hemmalaget fick sedan straff strax därefter men Niklas Olausson lyckades inte göra mål och Oskarshamn behöll sin ledning – men bara tillfälligt. Luleå kvitterade nämligen och vem var det om inte just Brendan Shinnimin som gjorde 1-1-målet då han var oskadd efter tacklingen som han fick tidigare. Oskarshamn återtog dock ledningen efter mål av Lukas Pilö och ställningen var 1-2 efter första perioden.

Oskarshamn leder inför andra perioden mot Luleå, men vilket mål av Shinnimin! pic.twitter.com/oXkPd7sqTQ — C More Hockey (@cmorehockey) March 11, 2023

Hattrick av Shinnimin: “Älskar slutspel”

I den andra perioden fick Luleå straff igen men för andra gången så missade hemmalaget – den här gången var det Brendan Shinnimin som brände straff. I stället vände spelet och bara 40 sekunder efter straffmissen så gjorde Oskarshamn 1-3 genom Jiri Smejkal i powerplay.

Därefter vaknade Luleå till liv ordentligt och vände på matchen totalt.

Brendan Shinnimin höll sig framme igen för 2-3 och därefter kvitterade Einar Emanuelsson till 3-3. Vändningen fullbordades sedan när 4-3 kom. Målskytt? Brendan Shinnimin igen. Luleås poängkung satte alltså ett hattrick redan på två perioder i den första åttondelsfinalen. Med bara 21 sekunder kvar av perioden kom även 5-3 då Jack Connolly blev målskytt.

– Det är de här matcherna som jag spelar för. Jag älskar slutspelshockey och gör vad som helst för att vinna. Vi låg under 1-3 där men vi ger aldrig upp. Vi fortsatte bara jobba och nu måste vi fortsätta pusha och inte släppa in Oskarshamn i matchen igen, säger Shinnimin till C More i pausen.

Shinnimin blir hattrickskytt och Luleå har vänt matchen! 💥 pic.twitter.com/0Bbpl2hMgX — C More Hockey (@cmorehockey) March 11, 2023

Filander: “Vi ger bort matchen”

I den tredje perioden gjorde Luleå sitt för att försöka kontrollera hem matchen och de såg ut att hålla kvar men det blev ändå väldigt dramatiskt i slutändan. 5-3 höll sig länge men med drygt fyra minuter kvar att spela fick Oskarshamn in en reducering genom Ahti Oksanen.

Oskarshamn jagade sedan efter att få in en kvittering i slutet av matchen och tränaren Martin Filander tog timeout med två och en halv minut kvar. Oskarshamn tog sedan även ut målvakten Tim Juel för en extra anfallare i jakten på ett 5-5-mål.

Luleå klarade dock av att hålla undan och vann matchen med 5-4 för att skaffa sig en stor fördel i åttondelsfinalserien.

– Vi tappar konceptet där i andra perioden när jag tycker att vi slarvar och låter Luleå kommer in i matchen. De får momentum och samtidigt blir vi väldigt små och försiktiga. Vi låter de äga spelet helt och hållet och gör horribla beslut och misstag. Det är en frukt av att vi gett bort momentumet. Vi satte oss själva i den här sitsen och gav bort den här matchen, säger Oskarshamnstränaren Martin Filander efter förlusten.

Den andra matchen lagen emellan spelas på måndag i Oskarshamn och då har Luleå chansen att säkra avancemang till kvartsfinal vid seger.

Luleå – Oskarshamn 5–4 (1-2,4-1,0-1)

Luleå: Brendan Shinnimin 3, Einar Emanuelsson, Jack Connolly.

Oskarshamn: Antti Suomela, Lukas Pilö, Jiri Smejkal, Ahti Oksanen.

Luleå leder med 1-0 i matcher.

