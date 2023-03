Kirill Kaprizov klev av skadad i Minnesotas match mot Winnipeg Jets tidigare i veckan.

Nu står det klart att han missar tre till fyra veckors spel med en underkroppsskada.

Minnesota Wild får klara sig utan sin bästa spelare under slutspurten av NHL:s grundserie.

Tidigare i veckan klev Kirill Kaprizov av skadad i Minnesota match mot Winnipeg Jets och nu har också skadedomen kommit för stjärnforwarden.

Minnesota meddelar nämligen att ryssen blir borta i tre till fyra veckor till följd av en underkroppsskada. Han kommer därmed att missa en stor del av avslutningen då det endast är fem veckor kvar av NHL:s grundserie. Laget ligger just nu tvåa i Central Division med ett tryggt avstånd ner till lagen utanför slutspelsplats.

#mnwild Injury Update: Kirill Kaprizov is expected to miss three to four weeks with a lower-body injury. pic.twitter.com/DnHw6jit8F