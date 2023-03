Henderson Silver Knights drabbades av en målvaktskris inför nattens möte med Coachella Valley. Då satte sig 50-årige målvaktstränaren Fred Brathwaite på bänken som reservmålvakt.

Under sin aktiva karriär spelade Fred Brathwaite 254 NHL-matcher under nio säsonger med Edmonton, Calgary, St. Louis och Columbus. Efter fyra säsonger i tyska Adler Mannheim lade burväktaren plockhandsken på hyllan 2012, men 50-åringen är i högsta grad fortfarande involverad inom ishockeyn.

Sedan 2020 är Brathwaite målvaktstränare i AHL-klubben Henderson Silver Knights och våren 2021 fick den tidigare NHL-målvakten sitta ombytt i en AHL-match för Silver Knights.

I natt var 50-åringen tillbaka på avbytarbänken för Silver Knights.

Under natten till torsdag, svensk tid, skrev Brathwaite på ett profesionellt try out-kontrakt med Henderson vilket möjliggjorde att han kunde sitta på bänken som avbytare till Isaiah Saville i nattens möte med Coachella Valley Firebirds. Detta efter att den ordinarie målvakten Jiri Patera tvingades utgå från laguppställningen kort innan matchstart då han förväntas bli uppkallad till Vegas Golden Knights till följd av Adin Hills skada.

Henderson förlorade nattens match mot Coachella Valley med 3–6.

50-year-old Fred Brathwaite is backing up the Henderson Knights in Coachella Valley tonight, per the game sheet. @InsideAHLHockey



Brathwaite added on a PTO tonight in what I'm guessing is an emergency backup situation. He's the @HSKnights' goalie coach.