Kalix har bitit ifrån riktigt bra i två matcher mot Piteå och bitvis faktiskt varit det lag som imponerat allra mest. Ändå är det Piteå som efter 3-2 i förlängning under onsdagskvällen leder med 2-0 i matcher.



Hockey är inte logiskt.



Piteå mot Kalix borde ha varit snudd på en skrattmatch. Piteå är starkare på precis alla positioner. Man har både en bredd och en spets som Kalix inte på långa vägar kan mäta sig med. Därtill kommer Kalix från en tuff matchserie mot Vallentuna, medan Piteå klev in i kvartsfinalspelet utvilade.



Ändå är det faktiskt Kalix som är laget som förtjänar beröm efter de två första kvartsfinalmatcherna. De har tagit sig an matchserien på ett väldigt imponerande sätt.



Piteå kunde ha slagit hål på matchserien direkt. Man gick upp till en tidig 2-0-ledning i match ett under ti