Första säsongen i klubben slutade med ett SM-guld. Nu har Mattias Göransson säkrat en topplacering med sitt Färjestad - och även ett nytt kontrakt.

– Han har en stor roll i defensiven och boxplay som kommer att vara viktigt, inte minst i ett stundande slutspel, säger sportdirektören Rickard Wallin på hemsida.

I måndags stod det klart att Patrik Lundh blir kvar i Färjestad fram till 2024. Nu är nästa byggsten i kommande säsongs lagbygge klar.

I en intervju på klubbens hemsida meddelar man att Mattias Göransson även säkrats upp på ett nytt kontrakt. Dagen efter 27-åringens första mål för säsongen.

– Det känns bra att ha Mattias kvar hos oss även nästa säsong. Han har på dessa två säsonger utvecklats fint till en stabil SHL-back som vi hoppas kan fortsätta ta steg framåt. Han har en stor roll i defensiven och boxplay som kommer att vara viktigt, inte minst i ett stundande slutspel. Han är dessutom en stabil person att ha i omklädningsrummet och att han är värmlänning är naturligtvis inget negativt, utan snarare tvärtom, säger sportdirektören Rickard Wallin på hemsida.

Lagets boxplay-specialist: “Något jag sätter stolthet i”

Precis som Wallin är inne på har Mattias Göransson sedan ankomsten innan förra säsongen, varit en stabil pjäs som varit viktig i lagets framgångar, inte minst under förra slutspelet som slutade med SM-guldet. Nu går han in i en ny serieavslutning med en fortsatt viktig roll i Karlstadlaget - och vetskapen att han har ett kontrakt även kommande säsong.

– Ja, det är det absolut. Det gick väldigt tungt i början, men sen har vi rättat till det. Vi gick igenom det för några matcher sedan och vi har väldigt bra statistik. Vi vet att det är superviktigt, både powerplay och boxplay. Speciellt nu när vi går in i slutspelet för det kan avgöra matcher och matchserier, så det är absolut något jag sätter stolthet i, säger han.

Totalt har det blivit åtta poäng (1+7) på 51 matcher denna säsong. Imorgon ställs Färjestad mot Frölunda på bortaplan, men har redan nu säkrat sin tredjeplacering i tabellen.

TV: Grundseriens tre snyggaste SHL-mål