Från tio poäng till säker mark till ett säkrat kontrakt. HV71 och Johan Lindbom har med kvällens 3–0-seger mot Skellefteå med största sannolikhet säkrat ett nytt SHL-kontrakt. Den stora hjälten: André Petersson.

– Vi håller ihop det bra och strider som… säger Johan Lindbom till C More

– När Johan Lindbom tog över HV71 hade de tio poäng till säker mark och ingenting talade för att det skulle gå, men i Jönköping tror man på mirakel - och ett sådant är ett faktum. HV71 spelar SHL-hockey säsongen 2023/24 också. Kvalhotet är avböjt, säger C Mores kommentator Björn Oldéen i slutminutrarna av kvällens möte.

Det mesta gick HV71:s väg under tisdagskvällen. Brynäs åkte på en tung förlust mot Timrå, samtidigt som Skellefteå hade fortsatt svårt med målskyttet. Men den stora avgörande faktorn blev André Petersson som nätade två gånger.

– Knivet mot strupen, komma hem, Skellefteå är ett fantastiskt bra lag. Vi håller ihop det bra och strider som… säger Johan Lindbom till C More och fortsätter:

– Det är inte så nära till tårarna än, det är mer lättnad. Det var en nervös sista period. Det var killar med huvudet ner när vi tog över, men energin här är fantastisk.

Skellefteås problem fortsatte

Kvällens batalj inledde med ett mål av HV:s Nick Shore när ett Skellefteå med lite knackig form och målskytte hade problem.

– Lite är det väl att få dit pucken till mål, där målen görs. Nu när det har gått lite i stå är det lätt att man passar runt för att hitta till lägen. Man har inte riktigt den där målkänslan i klubban. Så att göra det lite enklare, ta pucken till mål. Det är som man brukar säga, ”vill man ha pizza så går man till pizzerian”. Det är ungefär så, sade stjärnbacken Jonathan Pudas till C More inför nedsläpp.

Formen som gett två mål på två matcher höll i sig trots sugen efter “pizza”. Första perioden slutade 1–0 till HV efter att Skellefteå dragit på sig en utvisning och därefter inleddes även den andra med en oroväckande sekvens.

Den för evigt målfarlige Oscar Möller såg nämligen ut att kvittera, men kunde trots att han gått runt Joni Ortio i målet, inte få till avslutet. Pucken passerade sedan det öppna målet på den bortre stolpen.

Kontroversiella straffen avgjorde: “Lär vålla diskussioner”

HV behöll övertaget och byggde vidare på det med ett nytt powerplay och nya farliga chanser. Till slut kom även 2–0, men på ett minst sagt kontroversiellt sätt. Andy Miele hade fixat en straff som André Petersson skulle förvalta. Problemet var att han i dribblingen tappade pucken och fick istället dra den bakåt för att komma runt Linus Söderström. Situationen skapade stor ilska och videogranskades, men målet kvarstod.

– Miele sliter sig loss och öppnar upp för André Petersson även om den straffen lär vålla diskussioner såklart, säger C Mores Sanny Lindström i sändningen.

Efter mittenperiodens drama fick sedan domaren, Andreas Harnebring förklara beslutet.

– Det är väldigt sällan det händer (att en straff videogranskas). Han tappar pucken till en början, men då rör pucken sig fortfarande framåt hela tiden. Den har faktiskt farten framåt. Då får han bromsa upp och leta reda på den. Sen gör han en kraftig dragning bakåt med pucken, vilket man får göra så länge han har farten framåt i banan, vilket han har. Det är en knölig situation, men det är ett godkänt mål.

Hv71 höll sedan emot i den sista perioden och fick till slut jubla och fira över det säkrade kontraktet när André Petersson skickade in sitt andra för dagen och 3–0 i tom bur.

– Det ska väldigt mycket till med tanke på den målskillnaden det är, säger Sanny Lindström i C More om tabelläget inför sista omgången.