Fredrik Olofsson fortsätter att studsa mellan AHL och NHL. Nu är svensken tillbaka i världens bästa liga – efter att ha nedskickad för mindre än ett dygn sedan.

Sent i går meddelade Dallas Stars att Fredrik Olofsson och målvakten Matt Murray skickas ned till AHL-laget Texas Stars.

Nu kommer beskedet att duon är tillbaka i NHL – mindre än ett dygn senare.

We have recalled Fredrik Olofsson and Matt Murray from @TexasStars.