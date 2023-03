Vancouver har haft rejäla problem med att spela av tiden i boxplay under säsongen.

Men i nattens möte med Toronto visade man däremot kan avgöra i spelformen.

– Det kändes fantastiskt, säger Elias Pettersson till NHL.com.

Med 67,7 procent har Vancouver Canucks sämst statistik i boxplay i hela NHL. och är dessutom på väg mot den sämsta säsongen någonsin i spelformen. 68,2 är det lägsta ett lag i ligan har nått under en säsong.

Men trots denna tunga statistik visade man i natt att det går att vinna ändå, genom att gå på offensiven istället för att spela av utvisningen.

Med 1–1 på resultattavlan och knappa 15 minuter kvar att spela dorg de på sig en utvisning, men nätade direkt. Efter att man snott pucken fick Elias Pettersson den till sig i kontringen och satte iskallt ett 2–1-mål i matchen. Men det tog inte slut där. Elias Pettersson snappade upp pucken strax därefter och satte en fin passning till J.T. Miller som enkelt kunde utöka till 3–1.

Plötsligt hade boxplay-spelet gett två mål framåt på mindre än en minut.

– Det kändes fantastiskt. Självklart pratar vi om att döda deras powerplay först, men vi är glada att vi gjorde två snabba mål där, säger Pettersson till NHL.com.

Åman stängde matchen

Mötet stängdes helt och hållet några minuter senare efter att även Nils Åman fått näta. Det blev hans tredje för säsongen. Men de stora hjältarna blev Pettersson och Vancouver-målvakten Thatcher Demko som nyligen kom tillbaka efter några månaders frånvaro. Burväktaren räddade nämligen 36 av 37 skott.

– Han höll oss kvar i matchen, men vi är vana vid att se det. Det är först och främst bra att ha honom tillbaka och se honom vara sig själv igen, säger Pettersson.

