Färjestad saknade ett stort antal spelare och kom endast till spel med tio forwards mot Skellefteå.

Trots det lyckades värmlänningarna vinna genom att nolla serieledarna.

– Det är väl en av de starkare insatserna jag varit med om att åka upp till Skellefteå med tre kedjor och vinna, säger FBK-kaptenen Linus Johansson.

Färjestad kom till spel med endast tio forwards under lördagseftermiddagens svåra bortamatch mot serieledande Skellefteå.

Trots det lyckades bortalaget från Karlstad vinna och ta tre poäng för att officiellt säkra en topp sex-placering.

Det var en lite grinig match med mycket känslor och 0-0 stod sig ett tag trots flera chanser åt båda håll. Till slut kunde dock likaläget brytas då Färjestad tog ledningen i matchen.

Pucken studsade ut framför målet efter ett skott och där stod Patrik Lundh och fick klubban på pucken för att peta in den i målet.

– Det känns som att jag hade fler lägen i den här perioden än vad jag haft på hela säsongen. Det är lite flyt med klubban där, jag försöker bara vifta till och så får jag träff på den. Det var skönt att se den gå in, säger Lundh till C More.

Färjestad öppnar målskyttet i Skellefteå! 🏒 pic.twitter.com/XesSvl9QZg — C More Hockey (@cmorehockey) March 4, 2023

Tomkins höll nollan

Skellefteå skapade flera chanser även i andra perioden men lyckades inte få hål på Matt Tomkins utan 0-1 stod sig efter 40 spelade minuter.

– Vi spelar rätt bra men när vi kommer till de vassa chanserna så hänger vi inte dit dem. Vi ska fortsätta mata på och komma till ännu bättre chanser för att få hål på dem, säger comebackande Melker Karlsson till C More.

I den tredje perioden så fortsatte Skellefteås press men Matt Tomkins höll tätt och räddade alla skott han fick på sig. Han höll då sin andra nolla för säsongen.

Färjestad vann alltså med 1-0 borta mot Skellefteå trots att de saknade ett stort antal spelare.

– Jag tycker att vi gör det bra utifrån det som vi kommit överens om. Det gäller att inte fastna ute på isen utan försöka ta korta byten. Hålla det kort för att hålla uppe intensiteten och det gjorde vi bra, säger Patrik Lundh.

“En av de starkare insatserna jag varit med om”

Lundh får medhåll av lagkaptenen Linus Johansson.

– Det var speciellt att komma till morgonvärmningen när det var många gubbar som föll bort. Det är väl en av de starkare insatserna jag varit med om att åka upp till Skellefteå med tre kedjor och vinna, säger Johansson.

I och med segern så säkrar Färjestad en direktplats till kvartsfinal. De tar också ett stort steg mot att vara klara som tabelltrea, beroende på hur det går i kvällens matcher. För Skellefteå var det lagets fjärde raka hemmaförlust och de kan nu tappa serieledningen till Växjö.

Skellefteå – Färjestad 0–1 (0-1,0-0,0-0)

Skellefteå: –

Färjestad: Patrik Lundh.

