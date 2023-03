Oskar Sundqvists tid i Detroit är över. Svensken är trejdad till Minnesota Wild - som också trejdar bort Jordan Greenway.

Vid förra årets deadline byttes Oskar Sundqvist bort från St. Louis till Detroit. Nu är han inblandad i en ny trejd. Den dubble svenska Stanley Cup-vinnaren är klar för Minnesota. Wild har de senaste dagarna plockat in både Gustav Nyquist och Marcus Johansson och gör nu klart med en tredje svensk forward.

Sundqvist, som vunnit Stanley Cup med både Pittsburgh och St. Louis, sitter på ett utgående kontrakt som ger honom 2,75 miljoner dollar per säsong. Han har den här säsongen gjort 21 poäng för Detroit.

Sundqvist to Wild for a 4th rounder this year https://t.co/hraoasDzZt