Brynäs förlorade gårdagens möte med Örebro och står nu inför ett direkt avgörande möte med HV71. På plats i Gävle var den tidigare krislösningen och hjälten Nils Ekman.

– Jag tror Nisse alltid kommer att vara brynäsare, säger sportchefen Johan Alcén till Gefle Dagblad

Precis som för två år sedan riskerar Brynäs att behöva kvala sig kvar i SHL. Då valde man att ersätta huvudtränaren Peter Andersson med Josef Boumedienne och Nils Ekman inför det stundande kvalet mot HV71. Resultatet blev ett räddat kontrakt och hjältestatus på de nya tränarna i båset.

Nu står Brynäs återigen i samma situation. I och med en 2–3-förlust i gårdagens möte med Örebro har man nu tre poäng upp till HV71 på säker mark. Ett motstånd som de även möter i en direkt avgörande batalj på lördag.

Men i mötet med Örebro dök en av de tidigare hjältarna upp i hemmaarenan i Gävle. Nils Ekman sågs i arenan och direkt började spekulationerna.

Skjuter ner det hela: “Ingen koppling”

Denna gång ser det däremot inte ut som att Ekman får rycka in.

– Jag sprang på honom också, han var här med en kompis. Så nej, det finns ingen koppling till att han ska in och hjälpa laget, säger Brynäs sportchef Johan Alcén till Gefle Dagblad och fortsätter:

– Jag tror Nisse alltid kommer att vara brynäsare. Men som sagt, det finns ingen koppling till besöket att han ska in i laget. Jag tror att han sannolikt sett fler matcher än denna

