Jacob Peterson har bara fått spela en NHL-match den här säsongen. Nu byts han bort från Dallas Stars, och får fortsätta karriären i San Jose.

Jacob Peterson hade en fin rookiesäsong i NHL och fick göra 65 matcher för Dallas Stars. Den här säsongen har varit tuffare för Peterson, som bara gjort en match i NHL. Han har däremot gjort 26 poäng på 44 matcher i Dallas farmarlag Texas Stars.

Men nu är hans tid i Stars över. På deadline day trejdas Peterson nämligen till San Jose, i utbyte mot den 23-årige AHL-forwarden Scott Reedy. Det meddelar Dallas.

Peterson spelade VM för Tre Kronor för ett knappt år sedan, och gjorde då fem poäng på fem matcher.

Han är den tredje svenske forwarden på kort tid som hamnar i San Jose. Sharks värvade också Fabian Zetterlund och Andreas Johnsson, i den stora Timo Meier-trejden.

🚨 Trade Alert! 🚨



We have acquired Scott Reedy from @SanJoseSharks for Jacob Peterson.



Reedy has been assigned to @TexasStars.#TexasHockey pic.twitter.com/vzSqYCQRU1