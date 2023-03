Erik Portillo ville inte skriva på för Buffalo Sabres och trejdades till Los Angeles Kings.

Nu talar han ut efter trejden.

– Det här är bara ett businessbeslut, säger Portillo till The Buffalo News.

2019 draftades Erik Portillo i tredjerundan av Buffalo Sabres och han gjorde sedan succé i både den amerikanska juniorligan USHL samt på college med University of Michigan.

Trots framgången skrev dock Portillo aldrig på för Buffalo Sabres och han hade tuff konkurrens från både finländaren Ukko-Pekka Luukkonen och kanadensaren Devon Levi som är två andra unga målvakter i Buffalos organisation.

Det har ryktats att Portillo inte ville skriva på för Buffalo och i veckan trejdades han därför till Los Angeles Kings i utbyte mot ett tredjerundeval i sommarens draft.

22-åringen från Partille ger nu sin syn på trejden till Kings.

– Det är en business och för det första så är jag väldigt tacksam för allt som jag gick igenom med Buffalo. Jag hade en bra tid när jag jobbade så när med Seamus (Kotyk, målvaktstränare för Sabres). Han har varit helt fantastisk för min utveckling.

– Det här är bara ett businessbeslut och jag vill inte gå in för mycket på det. Jag tror att det kommer bli jättebra nu när jag får chansen i LA. Jag är taggad för det och hoppas kunna starta min proffskarriär där, säger Portillo till The Buffalo News.

“Fick en bra känsla av LA”

Enligt honom spelade konkurrensen inte in i beslutet att lämna Buffalo. Nu ser han fram emot att förhoppningsvis kunna bli en NHL-målvakt i Los Angeles.

– För mig personligen har jag aldrig sett det som att problem att Levi och Luukkonen är där. Det är två bra och talangfulla målvakter men jag har alltid sett det som en svår väg att ta sig till NHL oavsett vilket lag man spelar för eller vilka målvakter man har framför sig.

– Jag fick bara en bra känsla av LA under mina samtal med Rob Blake och han står också nära min agent (Pat Brisson). Jag litar verkligen på vad de jobbar med. Det är vad det är. Det är ett businessbeslut och jag blev rekommenderad att gå den här vägen.

Erik Portillo utsågs till årets bästa målvakt i USHL 2020 och ingick då även i Sveriges JVM-trupp men utan att få spela. Den här säsongen har han 90,8 i räddningsprocent och 3,01 insläppta mål per match för University of Michigan men förra säsongen gjorde han succé med 92,6 i räddningsprocent samt 2,14 insläppta mål per match.

Gustafsson: "Det hjälper att man känner några sen tidigare"