Per-Erik “Perra” Johnsson gör comeback som ishockeytränare. 64-åringen tar över Forshaga, som riskerar att åka ur Hockeyettan.

– Eftersom jag är god vän med ”Perra” så låg det nära till hands att höra av sig till honom, säger klubbens ordförande Christer Larsson till Nya Wermlands Tidningen.

Per-Erik “Perra” Johnsson är, efter tre års uppehåll, tillbaka som huvudtränare i svensk hockey. Denna gången är det för Forshaga IF:s räkning i Hockeyettan.

Värmlänningarna riskerar att åka ur tredjedivisionen och väljer nu att plocka in ikonen bakom bänken. “Perra” blev under senare delen av karriären känd som en “brandman” som kom in i klubbar som hade det motigt.

– Vi kände att vi var tvungna att göra en förändring inför kvalserien. Vi behöver ny energi nu om vi ska fixa det här, säger Christer Larsson till NWT-sporten.

Två SM-guld med Färjestad

64-åringen kommer senast från ett uppdrag i Oskarshamn 2019/2020. Då tog han över mitt i säsongen efter att laget gått skakigt i serien. Då ställdes kvalet in och Oskarshamn stannade därmed kvar i SHL.

Annars är tränaren mest känd för sina insatser hos Färjestad och Leksand. I Karlstad vann han två SM-guld, 2006 och 2009. I Dalarna var “Perra” tränare för det Leksand som på ett mirakulöst sätt tog sig upp till SHL 2016. Det efter att ha legat sist i Hockeyallsvenskan under hösten och varit totalt utspelade i direktkvalet mot MoDo.

