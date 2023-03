Jakub Voracek är långtidsskadad och hans karriär kan vara hotad.

Nu trejdas hans kontrakt till Arizona Coyotes.

Jakub Voracek har inte spelat en match för Columbus Blue Jackets sedan 4 november utan har saknats med en hjärnskakning ända sedan dess.

Det har tidigare rapporterats att den tjeckiske stjärnan troligtvis inte kommer att spela mer den här säsongen och det har till och med uppgetts att 33-åringens karriär kan vara i fara.

Trots det så trejdas nu Voracek innan morgondagens “Trade Deadline” i NHL. Det är Arizona Coyotes som trejdar till sig hans kontrakt samt ett sjätterundeval i sommarens draft medan AHL-målvakten Jon Gillies går i motsatt riktning till Columbus.

The Columbus Blue Jackets have acquired goaltender Jon Gillies from the Arizona Coyotes in exchange for forward Jakub Voracek and a sixth-round pick in the 2023 NHL Draft.@RuoffMortgage | #CBJ



