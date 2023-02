Axel Jonsson Fjällby har inte lyckats etablera sig i NHL. Efter att ha blivit uppkallad blev det två matcher innan 25-åringen nu skickas ner igen.

Säsongen började med 45 matcher i NHL innan Axel Jonsson Fjällby placerades på waivers i början av februari.

Eftersom inget lag plockade upp svensken blev det då spel i AHL, där han levererade omgående. Det blev fyra matcher med tre mål och en assist som resultat innan Winnipeg valde att plocka upp forwarden igen.

“Jägarn" fick då spela två matcher mot Colorado respektive New York Islanders. Två matcher som slutade med en fyramåls-förlust. För den tidigare Djurgårdsspelaren blev det ungefär tio minuters speltid per match.

Men mer än så blev det inte den här gången.

Winnipeg har nämligen valt att skicka ner honom igen. Under måndagen meddelade klubben att Axel Jonsson Fjällby återvänder Manitoba Moose. Denna gången behöver han heller inte gå genom waivers för att placeras i farmarligan.

The #NHLJets have reassigned Axel Jonsson-Fjallby to the #MBMoose.



Jonsson-Fjallby appeared in four games for the #MBMoose and recorded four points (3G, 1A). The Stockholm, Sweden product also has 11 points (4G, 7A) in 47 games with the Jets.



Details >> https://t.co/q3pFRJv9cS