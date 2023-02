John Gibson räddade 51 skott i Anaheims 3-2-seger över Carolina i natt.

Det är tredje gången den här månaden som han räddar över 50 skott – något som han är först att lyckas med sedan 1963.

Anaheim Ducks har inte vunnit många hockeymatcher den här säsongen men när de gör det så storspelar oftast målvakten John Gibson.

Så var även fallet under nattens match mot Carolina Hurricanes.

Anaheim vann med 3-2 och John Gibson gjorde då en jättematch genom att rädda 51 av 53 skott. Det har varit svettigt för Gibson de senaste veckorna. Detta är nämligen tredje gången som han räddar mer än 50 skott i en match under februari månad.

Han räddade 53 skott i en 6-3-förlust mot Pittsburgh Penguins 10 februari och stoppade 51 skott i en 4-3-förlust mot Florida Panthers 20 februari.

John Gibson är därmed först att rädda mer än 50 skott tre gånger under samma månad sedan 1963. Sedan man började räkna skottstatistik i NHL, 1955, har bara två målvakter lyckats med den bedriften, Lorne Worsley och Al Rollins. Gibson är nu den tredje.

John Gibson (51 saves) stifled the Metropolitan Division-leading Hurricanes for his third 50-save performance of the season - all of which coming this February!#NHLStats: https://t.co/mfvmh3I7YZ pic.twitter.com/fqv2cHrun6