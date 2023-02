Linus Omark är i storform med sitt Genève-Servette. Under gårdagskvällen klev norrbottningen upp i poängligaledning i NL efter att ha noterats för två passningspoäng i strafförlusten mot Lugano.

Återkomsten till Genève-Servette i den schweiziska ligan har blivit en produktiv sådan för Linus Omark.

Under gårdagskvällen förlängde norrbottningen sin nuvarande poängsvit till fyra raka matcher efter att han noterats för två passningspoäng i Genève-Servettes strafförlust mot Lugano (3–4). Poängen räckte alltså inte till en seger för serieledaren, men till Omarks tröst innebar hans dubbla passningspoäng att han nu toppar poängligan i NL.

53 poäng på 49 matcher

Detta då han nu skrapat ihop 16 mål och totalt 53 poäng på 49 spelade matcher, vilket gör att han toppar poängligan före Roman Cervenka på fler gjorda mål än tjecken. Cervenka har emellertid spelat tio matcher färre än Omark.

Norrbottningen har visat prov på storform de senaste månaderna, då han bara lämnat isen poänglös vid tre tillfällen sedan årsskiftet och skrapat ihop totalt 27 poäng på de 17 matcher han spelat under 2023.

36-åringen har vunnit poängligan i Schweiz vid ett tillfälle under karriären, då han säsongen 2012/13 öste in 69 poäng på 48 matcher för Zug. Under sin senaste sejour i ligan (2020/21) stod Omark för 61 poäng på 49 matcher, vilket räckte till en andraplats i poängligan bakom Zug-stjärnan Jan Kovar.

