Brynäs tog sin tredje raka seger efter 4-1 hemma mot Frölunda. Det efter en utrusning av Lasse Johansson som gav Nick Olesen ett öppet mål.

–Det är en rätt dålig vinkel, det är väl lite tur att jag får in pucken, sade dansken till C More efter målet.

Efter att ha ramlat ner på kvalplats har Brynäs vaknat. Gävlelaget har den här veckan gått segrande ur samtliga matcher mot Skellefteå, Malmö och nu sist mot Frölunda.

Hemmalaget kom ut absolut starkast och Roger Rönnbergs Frölunda var överkörda spelmässigt under större delen av den första perioden. Något som också innebar att Brynäs gjorde både 1-0 och 2-0. Det efter mål av Hannes Björninen och Niklas Friman.

Fem minuter in i den andra perioden blev Brynäs sedan bjudna på 3-0. En rensning av Theo Lindstein som Lasse Johansson gick ut på och hamnade långt bort från det egna målet gav nämligen Nick Olesen ett fritt läge till 3-0. Stjärnmålvakten rensade nämligen pucken på dansken som sedan rundade honom och placerade in pucken i det tomma målet.

– Jag ser när han går ut mot pucken och jag läser honom rätt så bra. Det är en rätt dålig vinkel, det är väl lite tur att jag får in pucken, sade Nick Olesen till C More efter den andra perioden.

– Det är så klart lite omständigheter att det är lite tur att Olesen får med sig den. Han tar ett snabbt beslut och sticker men det är ingen tavla eller något sådant, säger C Mores expert Petter Rönnqvist om situationen.

Kom aldrig nära

Efter 3-0-målet kom Frölunda in i matchen målmässigt genom Filip Hasa som sköt in ett skott i powerplay. Men bara minuter senare fick Oliver Eklind ett friläge och blev hakad i situationen. På det efterföljande straffslaget gjorde då Hannes Björninen sitt andra, och Brynäs fjärde, mål för kvällen.

I den tredje perioden bevakade Brynäs matchen mot ett Frölunda som inte lyckades skapa några större farligheter. När man väl kom fram till ett läge stod Jussi Olkinuora i vägen.

Segern betyder att Brynäs för tillfället kryper över kvalstrecket igen. Om man är kvar där beror på vad HV71 hittar på mot Linköping, där det just nu står 2-2. Frölunda ligger kvar på en femteplats.

