Sveriges drömvision: "Vara med och tampas OS 2026"

Efter ett par direkt svaga år för svensk damhockey hoppas landslagsledningen nu att man har vänt trenden – och chefen Anders Lundberg har höga förväntningar på framtiden.

– Att utmana om medaljerna behöver inte vara så långt bort, berättar han för Hockeysverige.se.

JOHANNESHOV (Hockeysverige.se)

I början av den här veckan kunde ni här på hockeysverige.se ta del av Landslagschefen, Anders Lundberg, tankar kring U18-VM i Östersund. I den andra och sista delen av intervjun pratar vi om svensk damhockeys framtid och fortsätter på spåret att det inte är dam- eller herrhockey utan endast hockey, men även om avsaknaden av kvinnliga svenska ledare.

– Vi har Erika Holst i frölunda, Silje (Holøs) i Färjestad, men hon är norska… Det är väldigt få, berättar Anders Lundberg då vi sitter i fikarummet på Svenska Ishockeyförbundet.

– Om vi kopplar tillbaka till U18-VM hade vi till exempel ett specifikt symposium för kvinnliga tränare. Lärdomen vi har tagit från då vi pratat om det här tidigare, då har vi pratat om kvinnliga ledare. Sedan har vi varit ganska breda i vårt innehåll där.

– Jag tror vi behöver bli betydligt rakare. Att det är tränare som vi vill jobba med och att vi då bygger innehåll som är specifikt för just tränare. Det är en del i det, men också att få fram förebilder. Jag tycker det är fantastiskt att vi fick den här framgången under U18-VM och där Pernilla (Winberg) stod som en av tränarna. Hon stod i pauserna i SVT och blev intervjuad, vilket jag tror varit jätteviktigt.

– Det handlar sedan om att både vi som förbund och klubbarna vågar ge kvinnor chansen.

Hockeysverige.se har pratat med tidigare spelare som sagt att det varit tufft att jobba och spela samtidigt så energin för hockeyn är slut. Tror du vi måste börja där, att vi slussar in före detta spelare på ett bättre sätt i tränaryrket?

– Jag skulle säga ”både och”. Vill vi ha riktigt bra tränare måste det drivet finnas.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Mira Jungåker.

Tror du inte drivet kan finnas där, men inte energin efter en lång och tuff karriär?

– Jag tror vi behöver visa att ”det här kan vara ett yrke för mig”. Alltså på högsta nivån. Att det finns en karriär att göra där som tränare. Det tror jag vi behöver jobba med och att skapa mer förutsättningar för och höja statusen på tränaryrket.

– Ofta börjar du som tränare, där spelar det ingen roll om du är kvinna eller man, efter att du själv spelat hockey och slutat spela. Vissa går direkt in på tränarbanan och andra efter att haft uppehåll under ett antal år, men generellt är väldigt få kvinnliga.

– Ska vi bygga en massa gäller det att få in flera på lägre nivåer för att dom sedan ska göra resan. Det är där jag menar att det egna drivet måste finnas. ”Det kommer ta ett antal år innan jag hamnar där uppe.”

– Därför tror jag det är jätteviktigt att visa att det går att göra den resan och göra en karriär med den. Drivet att göra ett antal hundår för att komma dit måste finnas där.

Hur ser bredden ut bland spelare då det gäller nästa generation som ska spela U18-VM, men även i U16-landslaget?

– Vi växer på dam- och flicksidan, vilket är otroligt glädjande…

Antalet damspelare ökar

Så här ser fakta ut vad det gäller ökning av antalet tjejer mellan åren 2020 och 2023 som spelar hockey:

0-9 år 2020/21: 2278 - 2022/23: 3171. Ökning med 39 procent

10-20 år 2020/21: 2247 – 2022/23: 4373. Ökning med 30 procent

20 + 2020/21: 1409 – 2022/23: 1539. Ökning med 9 procent

(Tack till Sara Ridderlund för fakta)

Anders Lundberg fortsätter:

– Vägen framåt är fortfarande att alla inom svensk ishockey i stort ”comittar sig” till det här. Jag tycker att det hänt mer senaste tre åren än vad det gjort dom 15 tidigare. Det är naturligt i alla SHL-föreningar som både har herr och damlag att man promotar båda lagen, visar resultaten och rapporterar från matcherna så väl från deras representationslag på damsidan som herrsidan. Det skedde inte för fyra, fem år sedan.

– Nu är det naturligt och jag ser flera föreningar som startar upp en ren flickverksamhet. En del väljer att starta upp ett damlag och på den vägen bygga upp en verksamhet. Andra väntar med att starta damlag, men har börjat bygga upp en flickverksamhet för att längre fram starta ett damlag.

– Jag har inga problem med vilken väg föreningarna väljer att gå, men det viktiga är att verkligen fortsätta bygga populationen för att få ett ännu större intresse, skapa bättre förutsättningar och i slutändan ännu bättre spelare, landslag och framgångar.

Foto: Bildbyrån. Kamp mellan Stockholm och Småland i Stålbucklan.

Hur upplever du kompetensen hos våra spelare från U16 och neråt?

– Det finns några spännande spelare där. Jag tycker att våra 07:or är en ganska jämn grupp, en jämn och hög nivå. Några spelare där tycker jag kan ta lite mer kliv uppåt och bli spetsigare, men det är en bra utbildningsnivå på den gruppen.

– I 08-kullen, som kommer upp i landslagsverksamheten nästa säsong, ser jag lite mer spets på ett antal spelare. Så är det i alla kullar. Att några är spjutspetsar medan andra är jämna. Så kommer det alltid att vara. Det säger ändå inte någonting om 07 eller 08:a kullen kommer bli den bästa. Vi har ingen aning om vilka som kommer bli framtida Damkronor.

– Generellt kan jag säga att vi ser varje år ser bättre och bättre utbildade spelare jämfört med hur det var för fem, tio, femton år sedan. Det är jätteglädjande.

"En väldigt elitinriktad satsning"

Vilka satsningar gör ni framåt från förbundshåll?

– Vi fortsätter vår satsning på Olympisk offensiv tillsammans med SDHL och SOK…

Vad innebär Olympisk offensiv?

– Vi har valt spelarna vi idag anser vara mest talangfulla i åldrarna 16 till 19 år. Dels har vi ett antal läger och camper med de här spelarna. Ibland ligger dom här camperna ihop med Damkronorna. Både vad det gäller att träna med och spela mot för att få tuff matchning.

– Under några läger är det bara ren individuell utveckling. Sedan har vi annan utbildning, tillexempel vad det gäller kost, sömn, mentalt och alla möjliga prestationsfaktorer.

– Vi har rätt mycket resurser inne för just den här gruppen. Det är en väldigt elitinriktad satsning och rent krasst mot medaljer 2026 och 2030.

Foto: Bildbyrån. Ett av Sveriges stora framtidsnamn Hilda Svensson firar ett mål i U18-VM.

Vad finns ytterligare på bordet då det gäller framtida satsningar från Svenska Ishockeyförbundet?

– Bland annat tittar vi på mer internationellt utbyte med nordamerikanskt motstånd. Både för Damkronorna och Juniorlandslagen. Vi har en bra dialog med USA och får se vart den tar vägen. Förhoppningen är att vi ska åka över och möta USA varje säsong. Framför allt på U18-nivå. Jag tycker att, där vi är idag, det är viktigast på U18-nivå för att bygga för framtiden.

– Vi startade upp ett permanent U16-landslag förra säsongen. Det har vi nu tagit vidare. Förra året var det bara Ungdoms OS-turneringen. Den här säsongen åker vi dessutom till Finland i och jobbar med att bygga upp ett helt landslagsår på U16.

– Sedan tittar vi på att hitta sätt att ha ett, kalla det, Utvecklingslandslag som är mellan U18 och Damkronorna. Det steget är för många, stort. En del går rakt in. Vi har sett exempel på det. Bland annat (Mira) Jungåker som spelade VM i augusti och sedan U18-VM i januari. Hilda (Svensson) var med i Damkronorna under februari… Dom flesta går inte rakt in och där tittar vi på hur vi kan skapa mer internationell erfarenhet för tjejerna.

– En utmaning där är att hitta motstånd eftersom vi måste han någon att spela emot. Andra nationerna sitter i olika avtal kring turneringar och så vidare. Det är en process, men något vi jobbar väldigt hårt för att kunna få till. Jag tror det här är jätteviktigt för framtiden.

"Vi kan vara med och tampas om OS-medaljerna redan 2026"

Svenska Ishockeyförbundets satsning på damverksamheten är betydligt mer än bara elit, menar Anders Lundberg.

– Dam och flicksatsningen i stort fortsätter. Den är betydligt bredare än bara elitverksamheten. Tillväxt, utveckling och prestation, hela den satsningen är mer kopplad till samverkan och bilda det här ” commitment” för hela svensk ishockey. Att vi alla jobbar aktivt för rekrytering av flickor.

– Jag tror också att vi ska vara betydligt mer öppna för att sen-rekrytera. Att du inte behöver börja spela ishockey då du är fem år. Vill en tjej börja som 13-åring, se till hon får göra det då så vi inte låser oss i några strukturer.

– Sedan har vi utvecklingssidan, att vi blir ännu bättre på att utbilda ledare och tränare. Att vi aktivt jobbar med dem här stora frågorna som is-ytor, att vi kan skapa ännu fler för att få bättre förutsättningar.

– Det handlar såklart också om hur vi från förbundshåll kan stötta föreningarna att skapa en så bra verksamhet som möjligt.

Något som Anders Lundberg också vill lyfta fram som positivt är den nya tacklingsregeln som kom till inför den här säsongen.

– Den pilot vi införde till den här säsongen med tacklingar inom damhockeyn har visat sig vara väldigt positiv för oss. Det har blivit ett mer naturligt inslag för spelarna. Just det här att agera på instinkt och inte helt plötsligt ”oj, jag får inte tackla” och blir i stället passiv.

– Att vi infört det här har bidragit till att tävlingsnivån gått upp. Jag tycker också kravbilden på spelarna med puck har gått upp i och med att spelaren behöver ha blicken upp, vara handlingsberedd och fatta ännu snabbare beslut.

– Jag tycker också det är intressant då vi pratar med tillexempel USA och Kanada, som är i en klass för sig på framför allt seniornivå. När dom ser bilder från att vi infört tacklingar så säger dom ”så där har vi spelat i alla tider”. Frågan jag ställer mig då är om vi tillfört tacklingar eller mer fysiskt spel? Jag ser det i alla fall som väldigt positivt att vi gjort det.

Anna Borgqvist gör mål mot Finland i OS.

När kan Damkronorna vara med och utmana om VM och OS-medaljerna igen?

– Att utmana om medaljerna behöver inte vara så långt bort. Jag sticker ut hakan och säger att vi kan vara med och tampas om OS-medaljerna redan 2026.

– Om vi når dit får vi se, men ser vi Damkronornas resultat den här säsongen så har vi slagit Schweiz två gånger och Tjeckien som tog medalj i augusti. Steget är inte så stort, men vi är väldigt noggranna och fortsätter jobba systematiskt.

TV: Publiken häpnar över McDavids finurliga dragning