Segrade i toppmötet - efter dubbla smällarna: "Ordentlig kyss"

Kvällens toppmöte mellan Djurgården och MoDo fick en rivstart och ett sent drama.

Efter två otäcka smällar och två matchstraff kunde Stockholmarna rusa ifrån och till slut vinna med 4–3.

– Såklart får vi lite hjälp av powerplay där, säger Ludvig Rensfeldt till C More.

Djurgården chockade seriesuveränen MoDo med ett, två och tre mål under de 15 första minuterna av toppmötet. Men det hela kom efter en mycket otäck situation.

Med halva första perioden spelad tryckte Oscar Pettersson till lite extra i en närkamp med Djurgårdsbacken Edvin Hammarlund som flög handlöst in i sargen. Backen kom ganska snabbt upp på benen, men blödde rejält från huvudet.

– Han fick en extra knuff som gör att farten ökar. Usch. Det där kan nog inte bli något annat än en femma. Han kommer på sig själv direkt, säger C Mores kommentator Harald Lückner.

Kommentator fick rätt. Oscar Pettersson klev av med ett matchstraff och bortalaget fick spela fem minuter i numerärt överläge.

Matchstraff på Oscar Pettersson efter den här situationen ❌ pic.twitter.com/pfU1Yi7SNg — C More Hockey (@cmorehockey) February 24, 2023

Då ringde det två gånger om. På mindre än en minut gjorde Djurgården både 2–0 och 3–0 i powerplay och gick in i periodvilan med ett ordentligt övertag.

– Vi börjar ganska svagt. MoDo får ta tag i matchen sen får vi målet av "Foppa" och efter det tycker jag att vi tar över, såklart får vi lite hjälp av powerplay där, säger Ludvig Rensfeldt till C More.

Fortsatt grinigt - matchstraff igen

Matchen fortsate sedan på den inslagna, griniga vägen, men det drabbade återigen MoDo. När den andra perioden var slut hade Djurgården fått sitta två minuter i utvisningsbåset, medan MoDo i statistiken hade hela 50.

Detta då man sent i andra perioden fick ytterligare ett matchstraff efter vad som blev en utvisning för knätackling.

– Jag tycker att det är höften. Det är en ordentlig kyss. Jag kan inte se på de uppföljande bilderna att det skulle stärka tesen om en femma. När jag ser det där tycker jag inte att det är en femma, säger C Mores expert Fredrik Söderström.

Var i brygga - avgjorde övertidsdrama

MoDo hade reducerat tidigt i den andra perioden genom Filip Sveningsson, som var rejält besviken efter 40 minuter spelade.

– Vi ger inte oss själva chansen att komma in i det när vi får två femmor. Det blir tufft och en uppförsbacke. De måste väl sätta nivån någonstans, det är några halvdana tycker jag. Det går åt båda hållen, men man måste försöka ligga på rätt sida, säger Filip Sveningsson till C More.

Men i det andre övertaget under fem minuter kunde Djurgården inte utöka ledningen. Istället spelades utvisningen av och MoDo kunde sedan både reducera och kvittera till 3–3. Det sistnämnda av Nick Halloran, som därmed nätat för första gången i MoDo-tröjan.

Djurgården var i brygga, MoDo spelade mot ett mål, men matchen gick till förlängning och väl där avgjorde Emil Berglund.

– Skönt att vi lyckas ta två poäng efter att ha tappat, säger Berglund till C More.

TV: Vem kliver fram för Brynäs?