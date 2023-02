Ryktena om en trejd för Patrick Kane tog ny fart i veckan.

Men nu menar Chicago-stjärnans agent att just den flytten fortfarande inte är nära.

– Patrick har inte tagit något beslut än just nu, säger han till NHL.com.

Medan Patrick Kane håller på att bestämma sig om han ska lämna Chicago Blackhawks för att gå för att vinna Stanley Cup, har rykten florerat flitigt. Både New York Rangers och Dallas Stars har nämnt som möjliga destinationer, men speciellt ryktena kring Rangers har tagit extra fart denna vecka.

När forwardsduon Vitali Kravtsov and Jake Leschyshyn både petades till mötet mot Detroit, på grund av trupphantering, börjad spekulationerna. Spekulationer om att Patrick Kane skulle vara nära en flytt till klubben. Men under fredagen skjuter spelarens agent ner detta.

34-åringen sitter på en “no trade”-klausul som gör att han inte kan trejdas mot sin vilja och att han själv sitter vid spakarna och styr sin framtid. Tidigare har han utryckt sin besvikelse över att Rangers valde att ta in Vladimir Tarasenko, då det kan ha stoppat just en sådan flytt för hans del.

– Det var ett lag som jag hade kollat på, sade superstjärnan då till NBC Sports.

