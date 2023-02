Efter en dominant grundserie fortsatte Frölunda ikväll på den inslagna vägen.

Första play off-mötet mot Troja slutade i hela 12–0 efter en show av Hanna Olsson.

De första play off-matcherna till SDHL har spelats, och vilken show det bjöds på.

Frölunda fortsatte på den inslagna vägen och följde upp grundseriens 244 mål på 21 matcher med att köra över Troja med 12–0 i det första play off-mötet.

Den stora spelaren för kvällen blev som så ofta denna säsong, landslagsforwarden Hanna Olsson. Den 24-årige kaptenen stod för fem av målen och byggde därmed vidare på grundseriens 106 poäng på 19 matcher.

Nu väntar ett returmöte hemma i Göteborg.

*****

På annat håll tog Södertälje en 4–1-vinst mot Haninge Anchors i sitt första play off-möte, medan Falu IF och Skellefteå båda höll nollan i sina möten mot Björklöven, respektive Färjestad.

Samtliga resultat:

IF Troja-Ljungby - Frölunda HC - 0–12

Haninge Anchors HC - Södertälje SK - 1–4

Falu IF - IF Björklöven - 2–0

Skellefteå AIK - Färjestad BK - 1–0

